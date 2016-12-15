Super Mario Run Sonunda iOS İçin Çıktı!

Nintendo'nun merakla beklenen yeni mobil oyunu sonunda iOS platformunda.

İlk olarak iPhone 7 ve iPhone 7 Plus'ın tanıtım etkinliğinde Apple ile ortaklığını duyuran Nintendo, bu ortaklığın meyvesi olarak Super Mario Run efsanesini iOS platformuna sunacağını da açıklamıştı.

Bugün ise Nintendo'nun mobil platforma yaptığı ilk Mario oyunu sonunda App Store üzerinden iOS kullanıcılarına sunuldu.

Toplamda 9 farklı Mario dünyasından oluşan oyunu, üç modu deneyebileceğiniz şekilde ücretsiz olarak indirebilmektesiniz. Fakat modların hepsini oynayabilmeniz için 10 dolarlık bir ödeme yapmanız gerekiyor (ki bu fiyat daha önceden de duyurulmuştu).

Nintendo, iOS için Super Mario hamlesinden oldukça umutlu. Hatta firmanın bu konuda bir dönem ciddi bir patlama yapan Pokemon Go'yu geride bırakma hedefinde olduğu söylenmekte. Bazı analistlere göre oyun, oldukça kolay bir şekilde 1 milyar indirilmeye ulaşacak.

Super Mario Run, iOS 8 ya da daha üst versiyonu bulunan iPad, iPhone ve iPod Touch cihazlarından oynanabilmekte. Oyuna buradan ulaşabilirsiniz.