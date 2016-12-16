Super Mario Run Hem Paralı, Hem Sürekli İnternet Bağlantısı İstiyor, Hem de İnterneti Sömürüyor!

Dün gece iOS için yayınlanan ve deliler gibi binlerce kişinin oynamaya başladığı Super Mario Run, tepki yağmuruna tutuldu!

Yeni bir Pokemon GO furyası olabilecek olan efsanevi Nintendo yapımı Super Mario Bros.’un yeni mobil oyunu Super Mario Run, klasik Mario oyununun yeni grafiklerle mobile getirilmiş versiyonu diyebileceğimiz, herkesin heyecanla beklediği bir oyundu. Ücretsiz olarak dün akşam yayınlanan oyun bir anda binlerce kişinin deli gibi bu oyunu oynamaya başlamasını sağlamasına rağmen, maalesef ortada 4 sağlam sıkıntı bulunuyor.

İlk olarak oyunu ücretsiz sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Çünkü yapım ilk 3 bölümden sonra 10 Dolar ücret istiyor. Aynı zamanda sürekli aktif bir internet bağlantısı isteyen Super Mario Run, birçok kişinin şikayetine göre 1-2 oynamada toplamda 90MB’ı aşan bir internet kullanımı yapmakta. Yani hem oyuna 10 Dolar para vermeniz, hem sürekli bir internet bağlantısına sahip olmanız, hem de mobil internette yüksek bir kotaya sahip olmanız gerekmekte. Bir de satın alım sırasında sürekli hata yaşayanlar ve oyunun 3 bölümlük önizlemesinden sonra satın alamayanlar da var.

Tabii bu etmenler birçok kişinin umurunda bile olmayacaktır. Ancak oyunun tamamını oynayabilmek için 10 Dolar ödemeniz gerektiği, iyi bir internet bağlantınızın ve MB seviyesi değil GB seviyesinde mobil internet paketinizin olması gerektiğini unutmayınız.