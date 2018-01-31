Süper Mavi Kanlı Ay Olayı YouTube'da Yayınlanacak

Dünya, 2015 yılı Eylül ayından bu yana gerçekleşen ilk 'Süper Mavi Kanlı Ay' olayına şahitlik edecek Çarşamba günü.

Bu astronomik olay esnasında Dünya'nın kırmızımsı gölgesi altında seyahat edecek olan dolunayın rengi kırmızıya dönüşecek (kanlı ay). Dolunay tutulması, normalden biraz daha uzun görünecek (süper ay), çünkü ay, yörünesinin gezegenimize en yakın noktasında bulunuyor. Aynı zamanda bir ay içerisinde gerçekleşecek ikinci dolunay olacak (genellikle 'mavi ay' olarak adlandırılır).

Fakat Amerika, Avrupa ve diğer bazı bölgelerdekiler bu muhteşem anı görmekte zorluk çekebilirler.

Çünkü bu olay 12.51'de kısmi tutulma ile başlayacak. Bu tutulma olayı Ay'ın, Dünya'nın halkalı gölgesinin içine girmeye başladığında gerçekleşecek. Bir iki saat boyunca Dünya'nın gölgesinin eşiğine ve iç bölgesine dalacak olan Ay, 15:31 civaında en kırmızı halini alacak. Süper mavi kanlı ay, 18:08'de son bulacak olan ikinci bir kısmi tutulma yaşayacak.

Bu sürecin genelinde Güneş, gökyüzünde olacak.

Bu nedenle eğer gün ışığı, kötü hava ya da diğer nedenlerden ötürü Ay'ı göremezseniz, üzülmeyin: Olayın tamamını YouTube Live üzerinden bu adresten canlı olarak izleyebileceksiniz.

Bu etkinlik için 12:45'ten itibaren makine başına yerleşebilirsiniz. Slooh adlı firmanın sunacağı etkinliğe saat 14:00'te uzmanlar katılacak. Ay'ın kıpkızıl olacağı saat ise 14:50'den hemen sonrası.