Super Nintendo'nun Oyunlarından Secret of Mana PS4'e Geliyor

90'lı yılların popüler Super Nintendo oyunlardan Secret of Mana, Playstation 4'e geliyor.

90'lı yılların çocukları, Final Fantasy, Zelda ve Sercet of Mana gibi oyunları oynamıştır. Hala da unutayaman bir kesimin olduğunu bilen Sony, zamanında Super Nintendo'nun popüler oyunu Secret of Mana'yı Playstation 4 için yeni yapıyor. 25 yıllık aradan sonra, 1993'de çıkan Secret of Mana'nın modern versiyonu 15 Şubat 2018 yılında PlayStation 4, PC ve PlayStation Vita için piyasaya sürülecek.

Yılların efsanesi Secret of Mana, 1993 yılında Super Nintendo'da böyle görünüyordu:

Ve elbette Playstation 4'te bu şekilde olmayacak:

Görsellerden de göreceğiniz üzere 20 yıldan fazla zaman, oyunlar arasındaki farklılığı ortaya koyuyor. 3D yeniden canlandırmadan ziyade oyunun karakterleri için sesli çalışma ve bir de özel oyun müziği geliyor. Üstelik oyunu bir arkadaşınızla da oynayabileceksiniz.

2018'de piyasa sürülecek oyunun ücretinin 40 dolar civarında olması bekleniyor. Ayrıca ön sipariş veren kullanıcılar ek olarak bir de oyun kostümü kazanacaklar. Oyunun fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.