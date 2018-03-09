Super Smash Bros, Nintendo Switch’e Geliyor

Nintendo’nun sevilen serilerinden Super Smash Bros’un bu sene içerisinde Nintendo Switch’e geleceği duyuruldu.

Ülkemizde adı sanı pek duyulmasa da, dünya çapında büyük yankı uyandıran el konsolu Nintendo Switch’e yeni bir oyun geliyor. Nintendo tarafından duyurulan Super Smash Bros, bu yıl içinde Nintendo Switch kullanıcıları için yayınlanacak. Nintendo Switch çıktığından beri Super Smash Bros.’un çıkmasını bekleyen kullanıcılar, sonunda amaçlarına ulaşacaklar gibi duruyor.

Nintendo Direct video etkinliği sırasında çok oyunculu yakın dövüş mekaniklerine sahip Super Smash Bros’un teaser’ını yayınlayan şirket, Mario, Zelda gibi güçlü orijinal oyunlarına yeni bir alternatif ekliyor. Mario, Link, Inkling gibi tanınabilir yüzlerin de oyunda yer alacağını söyleyen Nintendo, video dışında çok net bilgiler vermedi.

Videonun ardından yapılan bir basın açıklamasında oyunun bir Super Smash Bros olduğu doğrulanırken, tamamen yeni bir oyun mu, yoksa Nintendo Switch’e çıkan bir önceki serinin oyunu mu olduğu hakkında net bir açıklama yapılmadı. Yine de çok yüksek ihtimal, karşımızda yeni karakter ve yeni mekaniklere sahip yepyeni bir oyun bulunuyor.

Nintendo’nun pek çok karakterinin bir araya geldiği Super Smash Bros, Nintendo Switch ile son derece eğlenceli saatler geçirtmeyi vadediyor.