Yellowstone Süper Volkanı İklimin Soğumasını Sağlayabilir

Yapılan araştırmalara göre, geçmişte yaşanan patlamalar nedeniyle iklimin bir kaç derece soğumasına neden olan Yellowstone Süper Volkanı'nın tekrar patlaması ihtimali, küresel ısınmanın yaşandığı bu dönemde ironik şekilde hepimizi rahatlatıyor.

2.1 milyon yıldan fazla bir süreden bu yana içten içe kaynayan Yellowstone Supervolcano, sonunda kendini göstermeye başlıyor. Montana’da Temmuz ayında gerçekleşen bir depremin çevresini tetiklediği volkanın aktif hale gelmek üzere olduğuna dair söylentiler dolaşmıştı (ama olmadı). Ekim ayı başlarında da her an bir patlamanın yaşanabileceğine dair haberler yapılmıştı (fakat yaşanmadı). Şimdi ise yeni bir çalışmanın konusu olarak yine göz önüne çıkan volkanın patlamalarının güneşi kapatarak, Dünya’nın ikliminde değişikliğe neden olabileceği ileri sürülüyor.

Yeni bulgular, volkanın 630.000 yıl önce yaşadığı büyük patlama esnasında elde edilen jeolojik kayıtlarına dair yapılan yeni bir analize dayanıyor. California Santa Barbara Üniversitesi’nden araştırmacılar, Amerika Jeolojik Topluluğu’nun toplantısında yıllık sunumlarını yaparken, volkanda yaşanan iki patlamanın (170 yıl arayla) yaydığı kül ve duman bulutunun güneşi nasıl engellediğini göstererek, aynı zamanda bu patlamaların Dünya ikliminde birkaç derecelik düşüşe neden olduğunu belirttiler.

Araştırmacılardan Jim Kennett “170 yıl arayla gerçekleşen ve kül oluşumuna neden olan iki süper patlama olduğunu, ve bu patlamaların her birinin okyanusu ortalama 3 santigrat derece soğuttuğunu keşfettik” diyor.

Ekibin yaptığı araştırmalar, bu ikiz patlamaların her birinin volkanik kış mevsimlerinin yaşanmasına neden olduğunu öne sürüyor. Öyle ki patlama esnasında yayılan kül ve sülfür dioksit, güneş ışınlarının Dünya’yı ısıtmasına engel olarak mevsim sıcaklığında belirgin olmakla birlikte geçici düşüşler yaşanmasına neden olmuşlar.

Umarız bu tip bir patlama, küresel ısınmanın zirve noktasına erişmekte olduğu bu dönemlerde tekrar gerçkeleşir. Diyeceğiz ama Amerikan Jeolojik Araştırmalar kurumuna göre bu ihtimal, 730.00’de bir. Yani bir asteroitin Dünya’ya çarpma ihtimali kadar düşük.