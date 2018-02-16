Clash of Clans, Hay Day, Clash Royale gibi oyunların geliştiricisi Supercell, 2017’de hiç oyun çıkarmadan elde ettiği geliri açıkladı.

Dünyanın en ünlü mobil oyun üreticilerinden biri olan Supercell, 2017’de kazandığı geliri açıkladı. Paylaşılan gelir, oyun firmalarını kıskandıracak kadar çok. 2 milyar dolar gelir elde eden Supercell, yıllarca uğraşıp bilgisayar ve konsollar için geniş çaplı oyunlar üreten firmaların iştahını kabartmaya devam ediyor. Elde edilen paranın 810 milyon dolarını kar olarak elde eden şirket, bu başarısını 2017’de hiçbir oyun çıkarmadan yapmayı başardı.

Helsinki merkezli Supercell, 2016 yılında 2.3 milyar dolar gelir ve bu gelirden 1 milyar dolar kar elde etmişti. 28.3 milyar dolarlık mobil oyun pazarında bu başarıyı tek başına elde eden Supercell, geçtiğimiz senelerde şirketi satın alan Tencent’in yüzünü güldürmeye devam ediyor. Bir dönem Facebook’u geride bırakarak dünyanın en değerli 5. şirketi olan Tencent, 2016’da 10.2 milyar dolar karşılığında Supercell’i satın almıştı.

2017 yılında efsane Supercell oyunları Hay Day ve Clash of Clans 5. yıldönümlerini kutlarken, milyonlarca insanın hala bu oyunları oynaması şirketin oyunlarını ne kadar uzun süreli yaptığını gösteriyor. Uzun süreli oyunlar haricinde 27,4 milyon oyuncunun katılımıyla şimdiye kadarki en büyük e-spor karşılaşmalarından birine ev sahipliği yapan Clash Royale, şirkete hala çok sağlam paralar kazandırmaya devam ediyor.

Supercell’in CEO’su Ilkka Paananen, küresel düzeyde yani oyun yayınlamadıkları için kazandıkları paranın geçen sene kadar iyi olmadığını söyledi. Mümkün olduğu kadar çok insan için oyunlar geliştirmeye çalıştıklarını belirten Paananen, şirketin oyunları uzun vadeli olması için geliştirdiğini açıkladı.

Supercell’in yeni oyunu Brawl Stars, şu sıralar Kanada’da beta aşamasında. 241 çalışanı ile hizmet veren şirket, önümüzdeki dönemde mobil oyun dünyasına yön verecek gibi duruyor.