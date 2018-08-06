Supergirl, DC Sinematik Evrenine Kendi Filmiyle Dahil Oluyor

DC Entertainment ve Warner Bros, Supergirl'e 30 seneden sonra yeni bir film yapmayı planlıyor.

DC'nin bazı karakterleri henüz geçmişten çıkarak günümüz sinematik evrenine dahil olamadı. Supergirl'de o karakterlerden biri ve bir TV dizisi olduğu için kimi karakterlere göre çok daha fazla bilinse de sinematik evrene kendi hikayesi ve filmiyle henüz dahil olabilmiş değil. Ancak yeni gelen haberlere göre, belki de dizinin getirdiği karakter popülaritesinden faydalanmak adına yapılıyor olsa da DC ve Warner Bros. yeni bir Supergirl filmi çekmeyi planlıyor.

Bu ihtimal konuşulmaya başlandığından beri özellikle DC hayranları arasında, Supergirl'ün DC Sinematik Evrenine nasıl yeniden entegre edileceği konusunda tartışmalar var. Özellikle Superman'in Justice Leauge ile çalışmayı bırakmasından sonra, Supergirl'in hikayedeki yeri de hayli merak ediliyor.

Eğer sinematik evrene rahatça entegre edilebileceği başarılı bir hikaye olursa ve Supergirl kendi filmiyle yeniden beyaz perdede yer bulursa, bu film Supergirl'in 30 yıl aradan sonra ilk filmi olacak. Filme dair çalışmaların detayları henüz paylaşılmadı ancak çok da bekletmeden Warner Bros. ve DC'nin projeye başlaması bekleniyor.