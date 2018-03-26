Superman'in Uçmasını Aslında Ne Sağlıyor?

Çocukluğumuzdan yana zaman zaman Super Kahramanları mantık sınırlarına oturtmaya çalışırken çeşitli uyumsuzluklarla karşılaşırız. Bu yazıda da sizlerle, Superman'in nasıl uçtuğuna dair cevaplar bulmaya çalışacağız.

İzninizle yazımıza, çocukluğumda kendime sorduğum sorular ile başlamak istiyorum; zira çocukluğumda ‘Superman bu kadar güçlüyse, apartmanları trenleri kaldıracak güçteyse oturduğu bu tahta sandalye onu nasıl taşıyor?’ gibi mantıksız sorulardan (6 yaşındaydım). Superman’in sevgilisi Louise Lane’in yüksek bir binadan düştüğü ve Superman’in onu kilometrelerce hızla yere düşerken; o ivmenin 3 katı hız ile karşılayarak kollarında tuttuğu sahnede, Louise in nasıl ortadan ikiye bölünmediğine kadar bir çok soru aklımı kurcalamıştı.

Geçtiğimiz günlerde bu konuda meraklı bir yazarın yazısı ile karşılaştık, bize oldukça ilginç geldi. Sizlerle de paylaşmak istedik. Yazısında kısaca; Superman’in güneş enerjisini depolayarak (evet, bir hesap makinesi gibi) biomatriks bir kuvvet alanı oluşturabildiğini ve bu alanı kulllanım yöntemlerine göre dünyanın fiziksel koşullarını yenmek için kullandığından bahsediyor.

Örneğin, ağır bir cismi kaldırmak istediğinde güneşten alınan bu biyometrik alan etkisi ile bu cisimleri rahatlıkla bir yastıkmış gibi kaldırabiliyor. Zaten bir çok çizgi romanında Superman’in ana güç kaynağının güneş olduğu belirtiliyor.

Konu uçmaya geldiğinde ise yer çekimine uygulanan biomatriks bir basınç alanı ya da kendi oluşturduğu kanat benzeri biomatriks bir sistem ile yer çekimine karşı geliyor. Velhasıl, güzel fikirlere sahip olsa da ‘Superman’in böyle bir biomatriks alan gücü ile kendisini yer çekimine karşı hareket ettirdiği düşünülürse, kendisinin telekinezi benzeri özelliklere de sahip olması gerekmez miydi?’ benzeri bir çok soru akıllara geliyor.

Her ne kadar Süper Kahramanlar toplumun sosyolojik çöküş yaşadığı dönemlerde, toplumları daha güçlü hissetirmek için yaratılmış kurgu karakterler de olsa. Bu engin hayal gücüyle oluşturulmuş kahramanları, dünyamızın fiziksel koşullarına uyarlamak ve belli bir mantık çerçevesine oturtabilmek oldukça keyifli bir boş zaman alternatifi olacaktır. Umarım siz de keyif almışsınızdır.

Son olarak, siz ne düşünüyorsunuz, sizce Superman gerçekte nasıl uçuyor olabilir? Güneş enerjisinden kaynaklı, yüksek bir zıplama gücünün yönetimi mi, yoksa oluşturulmuş biomatriks bir alanın yardımı ile mi ya da tamamen farklı bir sebeple mi?