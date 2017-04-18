Superman'in gezegeni Krypton'u yokoluşuna götüren süreci anlatacak DC Comics dizisinden ilk fragman geldi.

Son birkaç senedir beyaz perdeye ağırlığını oldukça sağlam bir şekilde koyan süper kahramanlar, benzeri şeyi yavaş yavaş televizyon sektöründe de yapmaya başlıyor ve tıpkı filmleri gibi sürekli televizyona yeni süper kahraman temalı diziler ekleniyor.

Bu dizilere son katılan ise bu kez DC Comics'ten. Kendi sinematik evrenini adım adım genişleten DC Comics, sinematik evreniyle bağlantılı olacak ilk diziyi de hayata geçiriyor. Superman'in geldiği gezegen Krypton'u konu alacak dizinin başrolünde, Superman'in dedesi olacak ve Krypton'un nasıl çöküşe gittiği işlenecek.

Syfy kanalı tarafından çekilen dizinin yayın tarihi henüz belli değil.