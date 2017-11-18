SureFly'ın Oktokopteri İlk Uçuş Denemesini Gerçekleştirecek!

İki kişiyi taşıyabilen, kişisel 4 pervaneli helikopter, yani oktokopter, SureFly ilk uçuş denemesini 8 Ocak 2018'de ABD'nin Nevada eyaletinin Las Vegas kentinte gerçekleştirecek.

Workhouse isimli araç şirketinin tasarladığı SureFly isimli 4 pervaneli ve iki kişiyi taşıyabilen helikopteri, ilk deneme uçuşunu gerçekleştirecek. 8 Ocak 2018'de Amerika Birleşik Devletleri'nin Nevada eyaletinin Las Vegas kentinde CES ticaret fuarında ilk deneme uçuşunu gerçekleştirecek helikopter, bununla birlikte görücüye de resmi olarak çıkmış olacak.

"Dünya'nın ilk kişisel elektrikli hibrid oktokopteri" ünvanını da taşıyacak olan bu küçük 4 pervaneli helikopter, sadece 499 kilogram ağırlığında ve tamamen polikarbondan yapılmış durumda. 2 si yönlendirilebilen 4 pervaneye sahip bu oktokopter, gaz gücüyle elektrik üretebilen bir hibrid araç.

Eğer motorları durursa diye iki adet acil durum bataryasını da içinde bulunduruyor. Ayrıca tüm sistemlerin çökmesi olasılığına karşı helikopteri tek parça halinde indirebilmek için, içerisinde bir de acil durum paraşütü var.

Saatte 113 km yapabilen bu oktokopter tam kapasiteyle 1 saat uçabiliyor. Joyistik tipi kontrolle uçurulabilen oktokopter, şimdilik pilotla birlikte iki kişiyi taşıyabiliyor olsa da, ilerleyen modellerde 180 kiloluk yükü taşıyabilecek ve otomatik uçuş yapabilecek. Şimdilik gerçekleştireceği ilk uçuş belirli geçici izinlerle yapılıyor olsa da Workhouse SureFly için gerekli izinlerin tamamını 2019 yılına kadar almış olmayı planlıyor. Ha bu arada fiyatı da 200 bin dolar.

Bu gerçekten pahalı ve uçabilen oyuncaki Workhouse yetkililerine göre eğer 2019 da tüm izinler alınmış olursa, satın alınabilecek. Ancak yine de 200 bin dolarlık kişisel bir helikopter şimdilik ne kadar yaygınlaşır bilinmez. Yine de kişisel ve garajınıza sığabilecek böyle uçan araçların geliştiriliyor olması güzel. Yine de ülkemizde Ali Ağaoğlu'nun bu helikopterle dolanmasına bir süre daha var diyelim. Siz ne düşünüyorsunuz?