Kot pantolon-tişört ve hatta bazen terlik kombinasyonuyla, bir dönem hep aynı tarzda giyindiğine yönelik gündem yaratan Mark Zuckerberg, bunu kıyafet seçimine zaman harcamamak için yaptığını söylemişti. Ancak son iki gündür kendisini alışık olmadığımız şekilde takım elbiseyle görüyoruz.

Yüzeyden bakıldığında, dünyanın öbür ucundaki bir şirket yöneticisinin nasıl giyindiği aslında bizi çok ilgilendirmiyor. Ancak söz konusu olan dünya siyasetini, ülkelerin iç işlerini, insanların tercihleri ve toplumsal sistemleri oyuncak gibi oynayan Facebook ise biraz ilgilendirmesi lazım.

14 yıldır dünyanın en büyük şirketlerinden birisini yöneten Mark Zuckerberg, son günlerde hiç de istemediği şekilde gündeme geliyor. Facebook’un Cambridge Analytica krizinden sonra tüm sorumluluğu üzerine alıp iki gün boyunca toplam 12 saat ifade verdi. Bu ifadeler sırasında, bir dönem sürekli görmeye alıştığımız tişört ve pantolonlu imajından çok uzaktı.

Zuckerberg’in tişört ve pantolonun altına bazen terlik bile giydiği görülmüştü. Bunu vaktinin çok değerli olduğunu ve onu kıyafet seçmek gibi gereksiz işlere ayırmak istemediği yönünde yorumlayan Zuck, pek çok politik görüşmede de uyguladı. Bundan 6 ay önce politikacılarla yaptığı görüşmeler bile aynı kıyafetle gitti.

Zuckerberg’in bu sade kıyafeti seçmesi, vakit kaybetmek istememesinden kaynaklanabilir. Ancak aynı kıyafet en başından bu yana bir takım elbise de olabilirdi. İnsan bu açıdan bakınca kot pantolon ve tişört ile verilmeye çalışılan bir mesaj olduğunu görüyor. Bulunduğu pozisyona göre oldukça rahat görünen bu adam, kurumsal çizgiden uzak duruyordu.

Vakti zamanında Zuckerberg’in son aylarda kesinleşen suçlamalara yönelik söylentilere karşı, “Ben bildiğiniz kişiyim, değişim yaşamadım. Benim insanları etkilemek için bir sebebim ve endişem yok” mesajını verdiğini düşünmüştük. Ancak son iki gündür duruşma ve meclis salonlarında devlet yetkilililerine karşı takım elbiseli bir Zuckerberg vardı.

Yaşanan veri krizi ve ABD seçimlerine etkisine yönelik dedikodular, Zuckerbeg’in klasik kıyafetleriyle birlikte tarihe karıştı. Çünkü artık söylentilerin büyük oranda gerçek olduğunu biliyoruz. Zuckerberg, bu durumdan ve baskıdan kurtulabilmek adına kendisine gelen en saçma soruyu bile yanıtladığı 12 saat boyunca, toplumun gözünde olumlu bir imaj yaratmaya çalıştı. Onu her zaman takım elbiseyle görseydik, söyledikleri bu kadar dikkat çekmezdi.

Sosyal psikolojiye göre, insanların hatalarını kabul ettiklerinde daha çok sempati kazanırlar. Zuck belki bundan sonra klasik kıyafetlerini tekrar giyecek, biz de o zaman her şeyin normale döndüğünü anlamış olacağız.

Diğer taraftan Zuckerberg ve Facebook, fazlasıyla siyasete ve politikaya karışmış durumda. Bunu bugün gerçekleştirilen meclis oturumundaki ifadesi sırasında, Trump’ın partisi olan Cumhuriyetçilerin milletvekillerinden gelen destekle görmüş olduk. Zuckerberg’in 2020 ABD Başkanlık seçimlerinde aday olmak için hazırlandığı söylentilerini de göz önüne alırsak, onu takım elbiseyle daha çok göreceğimizi de anlamış oluruz.