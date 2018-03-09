Sürekli Gülmeye Devam Eden Alexa İçin Çözüm Bulundu

Geçtiğimiz günlerde bazı kullanıcıların Alexa'nın kendi kendine güldüğünü paylaşması üzerine sosyal medyada oldukça konuşulan Alexa, yakında gülmeyi bırakacak.

Bir süredir sosyal medyayı Alexa'nın yersiz kahkahaları meşgul ediyor. Amazon tarafından üretilen akıllı asistan Alexa, birçok evde durduk yere sürekli kahkaha atmaya devam ettikçe konu önemli bir hal alır oldu. Amazon ise konuya kayıtsız kalmadı.

Gelen tepkiler sonrası Amazon öncelikle sorunun kaynağını araştırdıklarını açıklamıştı. Bugün gelen habere göre, Amazon yetkilileri sorunun, Alexa'nın farklı bir çok komutu, 'Alexa, laugh!' olarak algıladığını ve bu yüzden gülmeye başladığını belirttiler. Konuyla ilgili Amazon yetkilileri oldukça basit bir çözüm üretmişler ve önümüzdeki günlerde gelen güncelleme ile bu komut, 'Alexa, can you laugh?' olarak güncellenerek çözülmüş olacak.

Tüm bu sürecin dışında, ciddi bir biçimde 'viral reklam' gibi duran bu konu önümüzdeki günlerde çözülecek ve Alexa artık yerli yersiz gülmeyecek. Siz ne düşünüyorsunuz? Sizce de bu Amazon'un küçük bir reklam çalışması olabilir mi?