Selfie Çekmek 'Ruhsal Bozukluk' Olarak Tanımlandı

Psikologlar sürekli selfie çekip sosyal medyada paylaşanların 'Selfitis' hastalığına kapılmış olabileceklerini söylüyor ve psikolojik yardıma ihtiyaç duyabilecekleri uyarısında bulunuyor.

Nottingham Trent Üniversitesi ile Hindistan'daki Thiagarajar Enstitüsü de bu alışkanlığın hastalığa dönüşüp dönüşmediğinin araştırılması kararı aldı.

Yapılan araştırmalar sonucunda Selfitis'in bir ruhsal bozukluk olduğu sonucuna varıldı. Araştırmada kendi fotoğrafını çekip sosyal medyada paylaşmanın obsesif kompülsif bir eğilim ve özgüven eksikliğini gidermenin bir yolu olarak tanımlandı.

Rahatsızlığın ciddiyetinin değerlendirilmesi için 'Selfitis Davranış Skalası' geliştirdi. Skala 1'den 100'e kadar uzanıyor. Neden selfie çekildiğinin saptanması için araştırmaya 200 kişi katıldı ve veriler daha sonra 400 kişide test edildi. Ayrıca araştırmada kişinin kendi resmini günde en az üç kere çekmesi ve her birini günde 3 kere sosyal medyada paylaşması ‘hasta’ olma durumunu işaret etti.