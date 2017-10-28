7 Ekim 2016'da alınan ve bir çok tartışmaya sebep olan sürekli yaz saati uygulamasına, bu sene de devam edileceği, ancak 28 Ekim 2018 Pazar gününden itibaren saatlerin yeniden geriye alınmaya başlayacağı açıklandı.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararında; 7 Ekim 2016 tarihinde yayımlanan Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan sürekli yaz saati uygulamasına bu yıl da devam edileceği, 28 Ekim 2018 Pazar günü saat 04.00’ten itibaren bütün yurtta saatlerin bir saat geri alınmasının kararlaştırıldığı bildirildi. Oldukça tartışılan sürekli yaz saati kararının ise neden bir yıl daha uzatıldığına ilişkin net bir açıklama yok.

Kararda ayrıca, 7 Ekim 2016 tarihli ve 2016/9154 sayılı Bakanlar Kurulu kararının da yürürlükten kaldırıldığı belirtildi. Gün ışığından sürekli olarak daha fazla yararlanmak için Bakanlar Kurulunca verilen bu kararın yürürlükten kaldırılması, bu kararı eleştirenler için en azından sevindirici bir haber olacaktır. Bir yıl uzatılmasına ilişkin en büyük tahmin ise, tekrar kış saatine geçişten önce yapılacak hazırlık olduğu yönünde.

2 senelik bir sürekli yaz saati uygulamasının sonunda tekrardan eski haline gelen yaz saati/kış saati uygulaması hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Sürekli yaz saati uygulaması doğru bir karar mıydı, yoksa eskiye döndüğümüz iyi mi oldu? Lütfen düşüncelerinizi bizimle paylaşın.