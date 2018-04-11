Suriye'de Gergin Bekleyiş: 3. Dünya Savaşı mı Geliyor?

Birleşik Devletler, Suriye ordusunun kimyasal saldırısına askeri bir yanıt vereceklerini bildirirken, Rusya da olası bir Amerikan müdahalesine karşılık verileceğini bildirdi.

İngiliz Daily Telegraph gazetesinde yer alan Alec Luhn, Ben Riley-Smith ve Raf Sanchez imzasını taşıyan habere göre Rusya, Birleşik Devletler’in Suriye’ye herhangi bir saldırı düzenlemesine karşın bir askeri tatbikat gerçekleştirdi. Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre tatbikat, alçaktan uçan uzun menzilli kruz füzelerini tespit etmek ve yok etmek amacı ile gerçekleştirildi.

Ayrıca habere göre iki Rus millet vekili, Amerikan ordusunun Suriye’ye herhangi bir saldırı gerçekleştirilmesi halinde derhal bir askeri karşılık verilmesi için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e çağrıda bulundu. Geçmişte Rus paraşüt birliğinde Albay olarak görev yapmış olan Frants Klintsevich de ABD’nin Suriye’ye olası saldırısı hakkında konuşarak, ‘’Rusya, bu Tomahawk füzelerini vurarak düşürmeli.’’ dedi.

Hizbullah'a yakın El Manar televizyonuna konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Rusya'nın Lübnan Büyükelçisi Alexander Zasypkin ise ‘’Eğer Amerikalılar bir füze ateşlerse füzeler düşürülecek.’’ diyerek Rusya’nın olası hamlesini açıklamış oldu. Parlamento Savunma Komitesi'nin başında bulunan Vladimir Shamanov da Rusya’nın Suriye’deki yasa dışı eylemlere sessiz kalmayacağını ve gerektiği takdirde askeri önlemleri alacağını belirtti.

Suriye'nin başkenti Şam’a yakın olan Doğu Guta’daki silahlı örgütler ve bu örgütlere yakın yardım kuruluşları, Suriye ordusunun geçtiğimiz cumartesi günü Doğu Guta’ya bağlı Duma’ya bir kimyasal saldırı gerçekleştirdiğini ve 70 kişinin ölümüne yol açtığını belirtmişti. İddialar Suriye hükumeti ve bağımsız kaynaklarca doğrulanmasa da Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW), konuyu araştırmak için bölgeye bir heyet göndermişti.

Birleşik Devletler’de ise Cumhuriyetçi senatörler, Suriye’deki kimyasal saldırıya derhal bir askeri yanıt verilmesi için Başkan Trump’a baskı kuruyorlar. İddialara göre Güney Carolina eyaletinin Cumhuriyetçi senatörü Lindsey Graham, Trump’ın söz konusu olaylara askeri bir yanıt vermemesinin başkanlık döneminin en büyük hatası olacağını söyledi. Başkan Trump da yaptığı bir açıklama ile Suriye’deki olaylara en kısa sürede yanıt verileceğini söylemişti.