Ruslara Yapılan Dron Saldırısı Askeri Literatüre Geçti

Rus yetkililerin verdikleri bilgiye göre Cuma günü Suriye'de bulunan muhalif güçler tarafından yapılan saldırı, el yapımı İHA'larla gerçekleştirildi. Bir grup İHA ile gerçekleştirilen ilk saldırı olma özelliğini taşıyan bu girişim sonrasında herhangi bir can ya da mal kaybının yaşanmadığı belirtildi.

Teknolojik gelişmeler İHA'ların yapımını mümkün kıldığından bu yana, silahlı insansız hava araçlarının sunabilecekleri potansiyel tehditlere işaret edilegelmiştir sıklıkla. Zira bu araçlar insanlığı, kendini savunmak zorunda bırakabilecek derecede etkin bir katliam aracına dönüşebiliyorlar.

Göründüğü kadarıyla bu korkular gerçek oldu. Rus Savunma Bakanlığı’nın iddiasına göre Suriye’de bulunan Rus kuvvetleri bir hafta önce el yapımı insansız hava araçlarından oluşan kalabalık bir grubun saldırısına uğradılar. Saldırı bu yönüyle askeri literatürde ilk olma özelliği taşıyor.

Savunma bakanlığına göre Khmeimim hava üssünde bulunan Rus kuvvetleri ve Tartus deniz kuvvetleri, geçtiğimiz Cuma günü muhalif gruplar tarafından gerçekleştirilen yoğun insansız hava aracı saldırısını başarılı şekilde püskürttü.

Bakanlığın açıklamasında şöyle belirtiliyor: “Akşam karanlığı bastırdığında Rus hava savunma güçleri 13 adet küçük boyutlu, kimliği belirsiz hava hedefinin Rus askeri üslerine yaklaştığını tespit ettiler. Bunlardan 10 tanesi Khmeimim hava üssüne, üç tanesi ise Tartus’ta bulunan deniz üssüne yaklaşıyorlardı.”

Saldırıyı düzenleyen araçların altısı, Rusların elektronik muharebe birimlerince durdurulurken, üç tanesi üssün sınırları dışında bir bölgeye indirildiler. Diğer üç tanesi ise yere çarparak infilak ettiler.

Bunların dışında yedi hava aracı ise Rusların ateşlediği Pantsir-S uçaksavar füzeleri tarafından imha edildiler. Askeri üslerde herhangi bir zayiatın yaşanmadığı belirtildi.

Eğer haber doğru ise Rus kuvvetleri oldukça şanslıymış zira hava araçlarını gönderenlerin niyetlerinin pek iyi olmadığı ortada.

Çekilen fotoğraflardan el yapımı oldukları belli olan hava araçlarının hantal görünüme sahip oldukları, araçların birbirlerine bantlandıkları görülüyor. Bununla birlikte Rus kuvvetlerinin yaptıkları incelemelerde araçların patlayıcılarla donatıldıkları ve 50 km’den uzak bir mesafeden gönderildikleri tespit edildi. İHA’ların rota tespiti için GPS’le birlikte yükseklik kontrollü sensörler kullandıkları belirtildi.