Suriye’nin İlk Astronotu, Türkiye’de Eğitim Vermeye Başladı!

2012 yılında sığınmacı olarak Türkiye’ye gelen Suriye’nin ilk astronotu Muhammed Ahmed Faris, ülkemizde eğitim vermeye başladı.

İlk olarak 22 Temmuz 1987’de uzaya giden ve bu görev için 155 pilot arasından seçilme başarısı gösteren Faris, görevi gereği uzayda 8 gün boyunca uzayda kalmıştı. Suriye’ye döndüğünde ise tam bir kahraman gibi karşılanmıştı.





2012 yılında ise Esad rejimine karşı muhalif olması sebebiyle ülkesinden ayrılıp Türkiye’ye sığınmacı olarak gelen Faris, bunu şu cümleleriyle açıklıyor:

"Suriye'de izleniyordum. Baskı altındaydım. Çıkamıyordum ülkeden. Beşinci seferde çıkabildim. 4 çocuğumun pasaportu vardı. Ben, pasaportumla ülkeden çıkamıyordum. Houzeyfa’yla (oğlu) birlikte kaçak olarak geldik. Oradan çıktıktan sonra tüm mülklerime el koydular. Beni de ana muhalif ilan ettiler. Kilis’ten yürüyerek Türkiye'ye girdim. Türk istihbaratı, beni Antep’e götürdü. Ordan Ankara’ya geldim. “Nerede yaşamak istiyorsun?” diye sordular. “İstanbul” dedim."

İstanbul’daki yaşamından da oldukça memnun olan Faris, "Yaşıyoruz ama orta halli. Kocamustafapaşa’da 2 odalı bir dairemiz var. 6 kişi yaşıyoruz. Allah’a şükür. Hiç problem değil. Mutluyuz. Ben eski durumuma değil, şimdi çadırkentlerde yaşayan insanların haline bakıyorum. Çok güzel bir yerdeyim şükürler olsun. İstanbul çok güzel. Eski bir söz var: “İstanbul düşerse Halep var.” Halep’le İstanbul birbirine benzer." diyor.

İstanbul’daki eğitim kurumlarını ziyaret deneyimlerini aktaran Faris, Eyüp’te bulunan Ali Kuşçu Uzay Evi’nde de uzay dersi veriyor.