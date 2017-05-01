Suriye Sınırında İnsansız Gözetleme Balonları Uçacak!

Bir süredir TSK'nın gündeminde olan insansız gözetleme balonları yavaş yavaş göreve hazır.

Tansiyonun sürekli yüksek olduğu Suriye sınırında, teknolojik sistemler ile donatılmış balonlarla gözetleme dönemi başlıyor. Gözyüzüne salınacak ve buradan gelişmiş radarları, kameraları ile kesintisiz görüntü akışı sağlayacak gözetleme balonları, gökyüzünde karşılaşabileceği şiddetli rüzgarlara, ya da karadan açılabilecek hafif silahlı ateşlere karşı dayanıklı olacak.

Suriye sınırında hali hazırda çeşitli askeri sistemler ile ciddi bir fiziki güvelik alınmış durumda. Yeni gelecek gözetleme balonları da bu sistemlere oldukça önemli bir takviye olacak. Üstelik balonların havada oluşu, düşman tarafından saptanması ve hedef alınmasını zorlaştıracak olurken kameralar ve sensörler ile yapacağı anlık, kesintisiz görüntü de elimizde ciddi bir koz olabilecek.

Ortalama 2000 metre irtifada bulunacak balonlar, kesintisiz görüntü ve bilgi akışını özel yerlere kurulacak istasyonlara sağlayacak. Türk mühendisler tarafından geliştirilen ve üretilen gözetleme balonları Kara Kuvvetleri komutanlıklarının sınır birliklerinin yanısıra, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Özel Kuvvetler Komutanlığı tarafından da kullanılacak.

Haziran ayında imzalanacak sözleşmenin ardından 7 gözetleme balonunun alım süreci başlayacak ve balonlar, Ekim ayından itibaren sınırda havalanacaklar.