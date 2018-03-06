Suriye’den Almanya’ya göç eden Abu Marwan, çocuklarının önünde karısını 5 yerinden bıçaklayıp öldürdükten sonra, bunun diğer kadınlara örnek olması gerektiğini belirttiği bir canlı yayın yaptı.

Suriye’de devam etmekte olan savaş yüzünden ülkemiz başta olmak üzere dünyanın dört bir yanına dağılan Suriyeli vatandaşlardan Abu Marwan, göç ettiği Almanya’da eşini bıçakla öldürüp bir de üzerine kanlı elleriyle Facebook üzerinde canlı yayın yaptı.

Almanya’ya göç ederek eşi ve çocuklarıyla yeni bir hayat kuran Suriyeli Abu Marwan, eşini öldürerek ailesini çok büyük bir kaosun içerisine sürükledi. Öldürdükten hemen sonra kanlı elleriyle Facebook’ta canlı yayın açan cani adam, karısının kendisinden boşanıp Lübnan’lı bir adamla evlenmek istediği için öldürdüğünü söyledi.

Henüz 37 yaşında olan kadını 5 yerinden bıçaklayarak öldüren 41 yaşındaki Marwan, daha sonrasında 12 yaşındaki oğlunu alıp evden kaçtı. Kızını annesinin ölü bedeni ile başbaşa bırakan adam, oğlunun da arkada gözüktüğü canlı yayında, karısının kendisinden ayrılmak istediğini bunun sonucunda da onu öldürdüğünü belirtiyor.

Annesinin cansız bedeni ile başbaşa kalan küçük kızın polisi arayıp babasının annesini öldürdüğünü söylemesi üzerine Marwan’ın da canlı yayın yaparak bu ifadeleri çocuklarının yanında sarf etmesi, çocukların psikolojisini büyük olasılıkla hayatlarının sonuna kadar etkileyecektir.

Facebook Bu Tarz İçerikleri Önleyemiyor

Facebook’un canlı yayın hizmeti bu tarz sorunlarla çelişmeye devam ediyor. İntikam pornosu, canlı yayında intihar gibi olayların karşısına geçmek isteyen Facebook'un bunu nasıl sağlayacağı bilinmiyor.

Facebook canlı yayınında kocasını aldatan kadınların sonunun böyle olacağını, bu videoyu bütün kadınların görmesi gerektiğini belirten Marwan, canlı yayını herkesin paylaşmasını istedi.