LG'nin yeni amiral gemisi G7 ThinQ'in sızıntı görseli, cihazın dört bir yanını ortaya çıkarmış oldu. Böylece G7 ThinQ'in tasarımına dair tüm sorular cevap buldu.

Android akıllı telefon üreticilerinin büyük bir kısmı 2018 yılının ilk amiral gemilerini tanıtmışken, Güney Koreli teknoloji devi LG de sessizliğini kısa zaman içinde bozmayı planlıyor. LG büyük lansman için hazırlanırken, daha önce gerçekleştirdiği isabetli sızıntılarla bildiğimiz Evan Blass da dün paylaşmış olduğu tweet ile yeni LG amiral gemisi G7 ThinQ’in tüm tasarımını ortaya çıkarmış oldu.

Daha önceki sızıntılarda G7 ThinQ’in beş farklı renkte satışa çıkacağını, çentiği gizlemek için ekranın üzerinde bir karartma özelliği bulunacağını ve cihazın sol yanında fazladan bir tuş olduğunu bildiriyordu. CNET’e göre bu fazladan tuş, Samsung’un 2017 ve 2018 model amiral gemilerinde olduğu gibi sesli asistanı etkinleştirmeye yarayacak. Google Asistan'ı etkinleştireceği söylenen tuş, Galaxy S serisinden sonra bir ilk olacak.

Tasarımından söz etmek gerekirse; yeni LG G7 ThinQ’in rakiplerinin bir adım gerisinde kaldığını söylemek mümkün. Cihaz çentikli tasarıma geçmiş olsa da yan ve üst çerçeveleri hala ‘birazcık’ kalın, ekranın altında bulunan çerçevenin de G6’dan daha ince olduğunu söyleyemeyiz. Ayrıca cihazın genel tasarım çizgisi, G7 ThinQ’in premium hissiyat uyandırmasının önüne geçiyor.