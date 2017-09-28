Lazer Işığı ile Sıvıların Akış Yönü Değiştirilebilir mi?

Houston Üniversitesi araştırmacıları, ışığın nanopartükülleri üzerine yaptıkları bir araştırma esnasında beklenmedik bir şey fark ettiler. Bir cam kabı içinde bulunan sıvının hareketi, normalde içinden kırılarak geçmesi gereken lazer ışığından etkileniyordu.

Fizik yasaları gereği ışık, sıvıların içerisinden kırılarak geçer. Bunun en somut örneğini bir bardak suya bakarken, bardağın arkasındaki şeylerin normalden farklı olduklarını görünce anlarız. Lazer ışınları ise yaşadığımız ortamda bulunan ışıklardan daha şiddetli ve daha parlak ışıklardır. Hatta ürettikleri ısı miktarı oldukça yoğundur ve kalın bir demiri bile eriterek kesebilirsiniz. Fakat ne olursa olsun ışık, sıvıların yönünü değiştiremez. Bu deney sırasında gözlemlenen olay ise bunun mümkün olacağını ortaya koydu.

Houston Üniversitesi’nde elektrik ve bilgisayar mühendisliği profesörü olan ve çalışmanın başyazarı Jiming Bao, "Lazerden gelen ivme, sıvıları harekete geçirecek kadar güçlü değildir" açıklamasında bulundu. Araştırmacılar için lazer ışığı içinde bulunan altın nano partüküller, süreci gözlemlemek için anahtar oldular.

Yüzeydeki nanopartiküllerin her lazer darbesi ile ısınması ve soğumasıyla ortaya çıkan, nanopartiküllerin genleşmesi ve büzülmesiyle oluşan ultrason dalgaları, sıvının hareket yönünü etkiliyordu. İşte o hareketlenme bu şekilde kaydedildi:

Keşif, bir damla kan gibi mikroskobik bir ölçekte sıvıların taşınmasını sağlayacak materyallerin üretiminde kullanılabilir.

Fotakustik olarak adlandırılan yöntem, altın nanopartiküller ile ultrason ışını üretimi için biyomedikal cihazlarda kullanılır. Ancak bu yeni keşif, fotoakustiği sıvı akustiği ile birleştiriyor. Araştırmacılar, "Herhangi bir kimyasal katkı maddesi ve görünür bir nesne olmadan, sıvıların akışları yönlendirilebilir" açıklamasında bulundular. Hatta bu akışın hızı ve yönü lazerler tarafından kontrol edilebilir.

Yapılan keşif, lazer cerrahisi ve lazerler aracılığıyla yapılacak tıbbı operasyonların seyrini değiştirecek.