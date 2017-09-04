Dünyanın önde gelen otomotiv şirketleri, geleceğin gökyüzü taksilerini geliştirmek için birbirleriyle yarış halindeler. Peki şehirlerin üzerinde uçacak bu taksilere ne kadar güvenebilirsiniz?

Uçan taksilerin hizmete girmesi için artık sayılı günlerin kaldığını söyleyebiliriz. Bu anlamda en ciddi atılımlar Dubai’den geliyor. Ayrıca geçtiğimiz Haziran ayında Roads and Transport Authority (RTA), bu yılın sonuna kadar sürücüsüz hava taksisini test etmek için Alman start-up’larından Volocopter’la bir anlaşma imzaladı. Şirket, Alman üretici Daimler’in de aralarında bulunduğu yatırımcılarla birlikte bir seferde iki yolcu taşıyabilen 18 pervaneli helikopter için 22 milyon sterlinlik bir yatırım yaptı.

Hava taksisi için tamamıyla güvenli olduğu açıklaması yapılırken, saatte 100 kilometre hıza ve maksimum 30 dakikalık uçuş süresine sahip olacağı belirtiliyor. Volocopter ismi verilen araçta, acil durumlar için bir de paraşüt bulunacak.

Airbus, 2017’nin sonuna kadar pilotsuz hava testlerine başlayacağı ve 2020 yılına kadar da hazır olacağı bir prototip üzerinde çalışmaya başladı. Artık trafiğin insan hayatı için giderek problem olması, şirketleri bu tarz çözümler bulmaya itiyor. Örneğin Brezilya’nın Sao Paulo kentinde cuma günleri yaşanan trafik sıkışıklığı, bazen 295 kilometre uzunluğa kadar ulaşabiliyor.

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) teknoloji şefi Mark Moore, elektrikli batarya ile çalışacak hava taksilerinin pillerindeki gelişmelerin ancak 2023 yılında istenilen seviyeye geleceğini, 60 KM’lik bir şehirde hızlı şarj özellikli hava taksilerinin en çok tercih edilen ulaşım aracı olacağına inanıyor. Fakat şunu da ekleyen Moore, şehirlerin üzerinde yalnızca bu taksilerin kullanabileceği bir hava koridorunun oluşturulması gerektiğini söylüyor.

Federal Havacılık İdaresi ve Avrupa Havacılık Güvenliği Ajansı'ndan Frankel-Yoeli ise pilotu olmayan hava taksilerinin hava koridorlarında kazalara neden olabileceğini ve bu sebeple bu uçakların pilotları olmadan uçmasına izin vermeyeceklerini söyledi.

Pilotsuz hava taksileri için üreticiler tarafından pek dillendirilmeyen başka bir konu daha var: Şehir üzerinde yaratacakları devasa gürültü kirliliği. Üreticiler şimdilik bu konuyu görmezden geliyorlar fakat bu pek de örtbas edilecek bir duruma benzemiyor.

Sonuç olarak uçan taksiler, ulaşım teknolojisinde yeni bir çağın da başlamış olması anlamına geliyor.