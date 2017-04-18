Sürücüsüz Araçlar, Eğitimlerini GTA 5 ile Yapıyorlarmış!

Sürücüsüz otomobiller, trafiğin işleyişi ve seyir halinde nasıl davranmaları gerektiği gibi bilgileri GTA 5'ten öğreniyorlar!

Sürücüsüz araçlar konusunda önemli firmalar her geçen gün ciddi adımlar atmaya devam ediyor ve yollardaki sürücüsüz otomobillerin sayısı giderek artıyor. Fakat bu araçlara tam olarak güvenebilmemiz için daha katetmeleri gereken epey bir yol var.

Fakat araştırmacılar, sürücüsüz araçların yol ve çevrelerini tanıyarak seyir halinde verdikleri tepkileri çok daha iyi duruma getirmek için çalışmalarına devam ediyorlar. Bu konuda pek çok farklı yöntem kullanan araştırmacıların en dikkat çeken yöntemi ise GTA 5!

Sürücüsüz araçlara yazılımlar geliştirerek bu araçların yapay zekalı sistemlerini eğiten şirketlerden biri olan Nio'dan Davide Bacchet, sürücüsüz araçlar ile alakalı verdiği röportajda araçların yapay zekalarının GTA 5 ile eğitildiğini ifade etti.

GTA 5'in veri toplamak adına şu an için bulunabilecek en zengin yapay çevre sistemine sahip olduğunu belirten Bacchet, sürücüsüz araçların yapay zekalarının da GTA 5'teki trafik ve araç tepki sistemine benzer şekilde gelişim gösterebileceğini söylemekte. Tabii bu konuda Nio'nun tek yararlandığı şey GTA 5 değil. Fakat GTA 5, trafiğin işlemesi ve seyir halindeki araç dinamiği konusunda oldukça başarılı.

İlk sürücüsüz aracını 2020 yılında satışa sunmayı amaçlayan Nio, o tarihe kadar GTA 6 çıkmış olursa, aynı şekilde ondan da yararlanacak.