MIT'nin internette hazırladığı bir testte sizi insansız araç yerine koyuyor ve kaza anında kimin ölüp kimin yaşayacağına karar vermenizi istiyor.

Sürücüsüz araçlar, günümüzün en önemli teknolojilerinden biri. Enerji tasarrufunu arttırıyor, trafikte sürücülerin yaşadığı kötü deneyimleri azaltıyor ve trafikte sıkışıp kalma gibi dertleri gideriyor. Tüm bu avantajların yanında bu makinelere karşı şüphe duyulmuyor da değil. Milyonlarca kişinin iş alanını tehlikeye atmak ve internete bağlı arabaların hackerlar tarafından ele geçirilmesi gibi soru işaretleri önemli noktalar. Ancak en büyük problemleden biri, bir sürücüsüz araç kaza yaptığında kimin hayatı öncelikli olacak?

Bu konuda verilen cevapların çoğu farklı. MIT ise bu etik soruyu sizin ellerinize bırakıyor. Buradan siteye girerek "Start Jugging" düğmesine tıklayın ve soruları cevaplayın. Her bir senaryo sizi bir dilemma ile başbaşa bırakıyor ve kimin ölüp kimin yaşayacağı hakkında sizin karar vermenizi sağlıyor. Kendi kendine giden araçların çağında bile felsefeye ne kadar ihtiyaç duyuyoruz, değil mi?

Kararlarınızın sonunda, ahlaki değerlerinizi gösteren bir bölümle karşılaşıyorsunuz. “Yasaları çiğnemeye eğilimli misiniz? Ölen insan sayısına mı yoksa niteliğine göre mi karar veriyorsunuz? Belli bir cinsiyeti veya yaşı mı koruyorsunuz? Kendinizi mi yoksa diğer insanları mı koruma eğiliminiz var?” gibi sorulara göre sizin ahlaki eğilimlerinizi öğrenebilirsiniz.