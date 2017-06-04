Sürücüsüz Araçlar, Güvenlik Kameraları Olarak Kullanılabilir

Intel'in CEO'suna göre, sürücüsüz araçları, güvenliği sağlayabilmek için güvenlik kameraları olarak kullanabiliriz.

Kaliforniya'daki Kod Konferansının oturum aralarında konuşan Brian Krzanich, sürücüsüz çalışan otomobillerin plakaları ve diğer detayları kolaylıkla okuyabileceğini açıkladı.

Krzanich, "Ben her zaman bu tarz otomobillerin dışarıda olması gerektiğini düşünüyorum. Diğer araçların plakalarını kontrol edebilirler ve kısa süre içinde aradıkları plakaları hızlıca bulabilirler. Bu da içinde bulundukları trafiğin güvenliğini sağlamakta yardımcı olacaktır."

"Bazı sınırlamalar koymamız gerekecek çünkü elimizdeki verileri şifrelemeliyiz." diye ekleyerek, kamu güvenliği konusundaki endişelerini dile getirdi.

Krzanich yaptığı röportajda Intel'in kapsamlı bir araştırmasıyla, sürücüsüz araçların büyük verimlilikler sağlayarak sıkışık trafik sorununu çözmeye yarayacağını ve bu sayede de güvenliği de sağlayabileceklerini belirtti.