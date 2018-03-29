Sürücüsüz Araçlarda Ülkemizin Kaderini Değiştirecek Gençler!

Yapay zeka destekli otonom sürüş sistemlerinin büyük bir hızla geliştirildiği bir dönemde yaşıyoruz ve dünya devleri artık gerçek araçları, gerçek trafik ortamında deniyorlar. İşte bu çalışmaları ülkemize getirecek genç beyinler de düzenlenen OpenZeka MARC yarışmasında geliştirdikleri araçlarla karşılaştılar. Sizleri birinci olan takımla tanıştıralım.

Bilkent Üniversite Cyberpark’ta düzenlenen ve haftalar alan bir eğitim süreci, onlarca yetenekli genç ve tek amaç: Yapay zeka desteği ile en iyi mini otonom arabayı geliştirmek. Üstelik bu gençler lise çağındalar ve daha şimdiden gelecekleri çok parlak görünüyor.

OpenZeka MARC Lise Ligi ismiyle düzenlenen eğitim, geliştirme ve yarış sürecinde karşı karşıya gelen 4 liseden zehir gibi gençler karşılaştılar. Galatasaray, Amerikan Sev ve Ayhan Sümer Lisesi ve Bursa Bilim Okulu’ndan gelen takımlar, büyük bir baskı altında kıyasıya mücadele verip en iyi aracı geliştirmeye çalıştılar.

Yarışmayı Ayhan Sümer Lisesi’nin takımını birincilikle tamamladı:

Yukarıda ekibin yapmış olduğu eğlenceli videoda, sürecin ne kadar çok hataya müsait olduğunu ve pes etmemenin, azim ve dirayetin hatalarla ilişkili olmadığını görüyorsunuz. Zira yoldan çıkan, duvarlara çarpan o araç, yapılan yarışmanın birincisi olmak için her şeyin üstesinden geldi. Arkasındaki genç ekibi tebrik etmek gerekiyor. Tabii yarışmaya katılan bütün gençlerin de aynı düzeyde olduklarını biliyor; asıl konunun yarışmak değil, üretmek olduğunun da altını çiziyoruz.

Yarışmayı birinci olarak tamamlayan geç ekibin aracındaki yazılım tamamen kendilerine ait. Aracın sensör ve yazılım uyumu sayesinde belirlenen yoldan dışarı çıkmamak, kırmızı ışık gibi engellerde belirli mesafelerde durabilmek gibi becerileri var. Hatta yarışmanın ikinci etabında, beklenilen şey sadece doğru yoldan gitmesi değil. Sağa ya da sola dönüş tabelalarının da ayırt edilebilmesi için programlanabiliyor. Ekip duran aracın sollanması, yaya geçidinde belirli sürede beklemesi, park etme gibi beceriler üzerinde de çalışmalar devam ediyor.

Ekibin katılacağı bir sonraki yarış, Trakya Üniversite’sinde düzenlenecek. Gerekli desteği aldıkları sürece, geliştirdikleri yazılımı tüm dünyaya duyurmak için çalışmalara devam edecekler.

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