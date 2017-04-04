Tesla'nın tepe isimlerinden David Nister, artık ekran kartı devi Nvidia'nın sürücüsüz otomobil departmanında yer alacak.

Bilgisayar donanımları denildiğinde akla ilk gelen ekran kartı üreticilerinden biri olan Nvidia, aynı zamanda son yıllarda geleceğin otomobilleri olarak nitelendirilen sürücüsüz otomobillerle ilgili yürüttüğü önemli çalışmalarla biliniyor ve şirket hızla yatırımlarını sürdürüyor.

Sürücüsüz otomobiller departmanı için önemli bir adım atan Nvidia, daha önce Apple'ın yazılım dili Swift'in yaratıcılarından Chris Lattner'i bünyesine katmıştı. Şimdi ise Nvidia, sürücüsüz otomobiller konusunda lider olan şirketlerden biri olan Tesla'nın başkan yardımcısı David Nister'ı bünyesine kattığını duyurdu. Tesla'nın tepe isimlerinden Nister, artık Nvidia'nın sürücüsüz otomobilleri için çalışacak.

Böylelikle donanım devi Nvidia sürücüsüz otomobil alanında da söz sahibi olan şirketlerden olmak için önemli bir adım atmış oldu. Yakın zamanda Nvidia'nın bu alandaki yatırımlarını daha da arttırması bekleniyor.