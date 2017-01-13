Sürücüsüz Otomobiller, Sahip Oldukları Yapay Zekayı GTA 5'ten Alacak!

Dünyanın en çok satan oyunlarından biri olan GTA V, artık çok daha ulvi bir amaç için kullanılıyor.

Kendiliğinden sürüş yapan otomobiller inşa edenler, Grand Theft Auto V sayesinde, otonom araçlarındaki AI (yapay zeka) mimarisini geliştirebilecekler. Bu noktada Universe isimli arabirim "kilit" rol üstlenecek.

Universe, oyun kontrollerini ve video görüntülerini, GTA tarafından eğitilebilecek AI mimarisiye bağlıyor. Araştırmacılar, insanların yaptıklarını ve yapamaklarını öğrenmek için eşsiz bir fırsata sahip: Deneme yanılma. Ne de olsa, yaralanmadan veya hayatlarını kaybetmeden deneme-yanılma olgusundan faydalanamıyor.

Universe olarak tanıdığımız, MIT lisanslı açık kaynaklı kod, Uber araçlarda da kullanılıyor. Universe sayesinde otonom bir kamyon bir kamyon kullanarak 51.744 adet Budweiser kutusunu gerekli yerlere teslim etti. Araştırmacıların tek ihtiyacıysa orijinal bir GTA V'di.

GTA'nın fiziksel dinamiklerine bakarsak, otonom araçlara yol yordam öğretmek için en iyi oyun olduğunu söyleyebiliriz. Yeter ki otonom araçlarında yolculuk edenler, GTA karakterlerine özenmesin.