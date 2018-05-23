Ölüme Terk Edilen Aslan'ın Yürek Burkan Görüntüleri

Her daim güçlü görünen ve çocukluğumuzun çizgi filmlerinde dahi “kral” lakabı takılan aslanlar, sandığımızın aksine bazı zamanlarda güçsüz ve yorgun kalabiliyorlar. Bu noktada sizlere birazdan göstereceğimiz fotoğraflar eminim ki yüreğinizi sızlatacak.

Skybed Skar olarak bilinen aslan, Güney Afrika’da bulunan Kruger Ulusal Parkı’nda yaşıyordu. Önceleri hayallerimizdeki gibi haşmetli ve güçlü olan Skar, son zamanlarda sürüden atılmanın ve açlığın getirdiği zor koşullarla bitap hale düştü. Adeta kemikleri sayılacak hale gelen aslanın görüntülerini ise Larry Anthony Pannell adındaki 64 yaşındaki fotoğrafçı çekti.

Sürüden atıldığı ve uzun bir süredir avlanamadığı tahmin edilen Scar, yürüyecek halinin bile olmamasıyla deyim doğanın ne kadar acımasız olabileceğini bizlere gösterdi. Aslanı uzun süre izleyen ve konu hakkında konuşan fotoğrafçı Pannell, Skar’ın su içmek için bir su birikintisine eğildiğini, ancak zorlukla ayağa kalktığını ifade etti. Aslanın bizim gözümüzdeki imajının aksine, sarhoş gibi olduğunu belirten Pannell, öleceğini de sezdiğini belirtti.

Fotoğrafçı bu noktada aslana ait birçok fotoğraf çekti, ancak son derece aç ve yorgun olduğu görülen aslan, son nefesini fotoğrafçının gözleri önünde verdi. Sürüden ayrıldığı tahmin edilen aslanın ölümünde de yanında olmak isteyen Pannell, onun ölürken kendini yalnız hissetmemesi için bunu yaptığını ifade etti. Daha önce bu duyguyu babaannesinin ölümünde hisseden Pannell, olaydan duyduğu hüznü eminim ki yaşamı boyunca çektiği fotoğraflara bakarak hatırlayacaktır.