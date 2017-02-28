TV8’in en popüler programı olan Survivor’ın mobil oyunu Survivor Arena 4’ün 1’i, geçtiğimiz günlerde programda tanıtılınca bir anda popüler hale geldi.

Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu TV8’in ve aynı zamanda Türkiye’nin son dönemlerdeki en popüler yarışma programı olan Survivor, geçtiğimiz gün yayınlanan bölümünde Survivor Arena 4’ün 1’i adlı uygulamasını tanıttı.

Ardından sosyal medyada ve uygulama mağazalarında bir anda popüler olan 4’ün 1’i, ilginç adına rağmen Survivor tutkunlarının dikkatini çekecek bir oyun olarak düşünülebilir. Survivor heyecanını mobil platforma taşıyan ve Survivor ile alakalı çeşitli ödüllerin verildiği 4’ün 1’i, Türk Telekom’un Survivor özel paketine sahip olan kullanıcıların avantaj kazanmasını sağlıyor. Çünkü Türk Telekom Survivor paketi sahiplerinin canları dolabilirken, diğer oyuncular günlük can sayısını arttıramıyor.

Survivor Arena 4’ün 1’i Nedir? Nasıl Oynanır?

Survivor Türkiye’nin resmi oyunu olarak ortaya çıkan 4’ün 1’i, yeşil kutuları bulma oyunu olarak özetleyebiliriz. 1. sıradan başlayıp sıra sıra ilerleyen oyunda kırmızı kutu yerine yeşilleri toplayarak ilerlediğiniz ve karşılığında Deniz Yıldızı kazandığınız bir oyun.

Bu deniz yıldızlarını ile Survivor Shop adı verilen mağaza üzerinden Survivor temalı hediyeleri ücretsiz olarak alabilmenize olanak tanıyan oyun, her sezon merakla ve heyecanla Surviror’ı takip edenlerin oldukça hoşuna gidecek gibi görünüyor.

Survivor Arena 4’ün 1’ini ücretsiz olarak aşağıdaki bağlantıdan ya da Android için buradan ya da iOS için de buradan indirebilirsiniz.