Uzaya adam gönderebiliyoruz ama sushileri bize getirecek robotlarımız yok mu? Ne büyük utanç kaynağı ama!

Japonya'da açık büfe gibi sushilerin dizili olduğu uygun fiyata karnınızı doyurabileceğiniz Kaitenzushi restoranlarına gidip karın doyurmak, gidenlerden aldığımız bilgilere göre oldukça leziz ve hesaplı bir deneyim. Peki bu kadar yüksek teknoloji varken restorana kadar kim gidip de yemek yiyecek?

Tokyo merkezli ZMP adındaki robotik firması, "Her şeyin robotu" diye bir slogana sahip. Bu sloganın içini doldurmak için de tabi ki yemek servis eden bir robot gerekiyor. 1 metrelik boyutuyla CarriCo Delivery adı verilen robot, otonom şekilde yaya yolunu kullanarak saatte 6 kilometreye ulaşan hızlarda yemeğinizi ayağınıza getiriyor. Sürücüsüz şekilde yolunu bulabilmesi için kameralar ve lazer sensörlerle donatılmış robot, iki tane de far ile gece boyu siparişleri ulaştırıyor.

Tek bir robotun yaklaşık 60 kişiye yetecek kadar yiyecek taşıyabildiğini söyleyen firma, bölgesel bir yemek dağıtım firmasıyla anlaşmaya gitmiş durumda ve projeyi önümüzdeki hafta hayata geçirmeyi planlıyor. Önlerindeki tek engel ise şimdilik yasalar gibi duruyor. Yerel makamlar yaya yolunda otonom bir robotun bulunmasına şimdilik pek sıcak bakmıyor gibi.