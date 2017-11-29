Süsleme Malzemesi Olan Simler Ekolojik Tehlike Oluşturuyor

Bilim Adamları, simlerin küresel boyutta bir tehlike oluşturduğu için yasaklanmasını istiyor.

El sanatları ve kozmetik malzemelerinde sıkça rastladığımız parıltılı simler, göze hoş görünse de geleceğimiz için tehlike oluşturuyor. Bilim adamları ve çevre bilimcileri, bu yapışkan süslemelerin yasaklanması gereken ekolojik bir tehlike olduğunu düşünüyor.

Çevre bilimcileri, özellikle okyanuslarda kirliliğin göz ardı edilemeyecek kadar büyük olduğunu ve küçük plastik parçacıkların kanunlarca yasaklanması gerektiğini savunuyor. Sim Malzemesi, küçük yapışkan yapısından dolayı doğada büyük bir kirliliğe yol açmasının yanı sıra insan ve hayvan vücudunda da uzun sure kalıyor. Profesör Richard Thompson tarafından yapılan bir araştırmada, İngiltere'de yakalanan balıkların üçte birinde plastikler bulunduğu tespit edildi.

2018 yılında İngiltere’de fidanlara zarar verdiği gerekçesiyle, sim malzemeleri yasaklandı. Tops Day Nurseries'in direktörü Cheryl Hadland BBC'ye verdiği demeçte, "Ülkede 22.000 fidan var ve simli malzemeler yüzünden çok büyük bir zarar görüyorlar’’ dedi. Amerikada ise 7 eyalette simlerin kullanılması ve satılması yasak. Durum belirtildiği kadar ciddi ise umarız diğer ülkelerde üretimini ve kullanımı yasaklamada aceleci davranır.