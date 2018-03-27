Yanlış ilaçlama nedeni ile ciddi miktarda ineğin telef olduğunu belirten Sütbank, üyelere ödeme yapılmayacağını açıkladı. Dolandırıldıklarını söyleyen üyeler ise Sütbank'tan şikayetçi oldu.

Konya'nın Karapınar ilçesinde yaklaşık bir buçuk yıl kadar önce kurulan DKC Hayvancılık adlı çok ortaklı bir şirket, damızlık hayvan alımı için Sütbank sistemine yatırımda bulunan üyelerine yatırımları oranında yılın 10 ayı kar payı ödemesi gerçekleştiriyordu.

Sistem şu ana kadar tıkır tıkır işliyor olsa da Sütbank’a yatırımda bulunan üyeler, kısa süre önce aldıkları mesaj ile şoka uğradılar. DKC Hayvancılık tarafından gönderilen mesajda 553 büyükbaş hayvanın öldüğü, bu nedenle de üyelere kar payı ödemesinin yapılamayacağı bildirildi.

Üyelerine gönderdikleri mesajı yalanlamayan DKC Hayvancılık yetkilileri yaptıkları açıklamada ‘’Yanlış ilaçlama sonucu 553 adet hayvanımız telef oldu. Bunun üzerine üyelere 553 adet hayvanın telef olduğunu, üretimin durduğunu ve bu nedenle kar paylarının ödenmeyeceğini duyurduk. Üretime 6 ay ya da 1 yıl içinde yeniden başlayıp kar paylarını ödemeye devam edeceğiz. Şirketin borçlarını da ödemeye devam ediyoruz. Ortaklıktan çıkmak isteyen kişilere de paralarını en kısa sürede iade edeceğiz.'' dedi.

Ödemelerin yapılamayacağını öğrenen Sütbank üyeleri ise yeni bir ‘Çiftlik Bank skandalı’ yaşandığını düşünerek dolandırıldıkları yönünde şikayette bulundu. Şikayetlerin üzerine DKC Hayvancılık’ın sahibi olan A.D. hakkında Karapınar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Karapınar ilçesinde 10’un üzerinde Sütbank çiftliği bulunuyor.