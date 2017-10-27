Arabistan’a İstanbul'dan 17 Kat Büyük Şehir İnşa Ediliyor!

Üstelik şehrin toplam maliyeti 500 milyar doları bulacak. Amaç ise ham petrole olan bağımlılığı azaltmak. Böylelikle şehrin enerji ihtiyacı, %100’lük bir oranla yenilenebilir kaynaklar aracılığıyla karşılanacak.

Petrol an itibariyle dünyadaki en büyük enerji kaynaklarından. Ancak tükeniyor ve enerji kaynağı olarak kullanımı doğaya zarar veriyor. Küresel iklim değişikliği dolayısıyla harekete geçen büyük firma ve dünya gücü olan ülkeler, petrolden kopmaya başladılar. Dolayısı ile petrol fiyatları olabildiğince düştü ve dünyanın en büyük petrol ihracatçısı olan Suudi Arabistan, ekonomisini kurtarmanın yollarını arıyor.

Ürdün ve Mısır'a bağlanacak ve tamamen yenilenebilir enerjiyle çalıştırılacak 500 milyar dolarlık mega şehir, aşağıda gördüğünüz beyaz çizgiler içerisine inşa edilecek:

Reuters'e göre şehrin maaliyeti, Suudi hükümet ve özel yatırımcılar tarafından finanse edilecek. Sanayi odaklı şehir, toplamda 26.495 kilometre karelik bir alan kaplayacak. Bu da ülkemizin ve dünyanın en büyük metropollerinden olan İstanbul’un yaklaşık 17 katı kadar bir alana tekabül ediyor.

Suud prensi Bin Salman, bir konferansta yaptığı konuşmada en büyük amaçlarının Suudi Arabistan'ın petrol ihracatına olan bağımlılığını azaltmak ve ülkenin ekonomisini petrolden bağımsızlaştırmak olduğunu söyledi. Şehir enerji ve su, biyoteknoloji, gıda, ileri üretim ve eğlence gibi çeşitli endüstrilere de odaklanacak. Ancak henüz nihai sonuca ilişkin tamamlanmış proje görselleri yayınlanmadı.

Hükumet ve yatırımcılar NOAM adı verilen şehrin 2025 yılına kadar ilk bölümünü tamamlamayı hedeflediklerini bildirdiler.