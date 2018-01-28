Geçtiğimiz dönemlerde adı yolsuzluk dedikodularına karışan ve bu sebeple tutuklanan Prens Alwaleed, hükümet tarafından serbest bırakıldı.

Geçtiğimiz aylarda 100'den farklı şüpheliyle birlikte göz altına alınan ve yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle o dönemden beri tutuklu bulunan Prens Alwaleed bin Talal, suçsuz olduğuna kanaat getirilerek serbest bırakıldı. 'Arabistan'ın Warren Buffett'ı' olarak adlandırılan ve yaklaşık 17 milyar dolarlık bir servete sahip olduğu düşünülen Alwaleed Bin Talal, dönemimizin en büyük teknoloji yatırımcılarından biri olarak görülüyor.

Apple, Amazon, AOL, eBay, HP, Twitter ve Lyft gibi bir çok şirkete yaptığı devasa yatırımlarla bilinen Bin Talal, "Hükümetle aramızda bir takım tartışmalar olmuştu. Bütün bu anlaşmazlıkları birkaç gün içerisinde tamamen çözmüş olacağız." şeklinde konuştu.

Kara para akladığı, rüşvet verdiği gibi bir çok suçlamayla karşı karşıya kalan Bin Talal, tüm bu suçlamalardan aklanmış görünüyor. Tabi bunun için de rüşvet ödediği iddiaları da konuşuluyor. Bakalım önümüzdeki günlerde konuyla alakalı yeni gelişmeler neler olacak?