Suudi Arabistan'da 2000 Yıllık Deve Çizimleri Bulundu

Suudi Arabistan'daki arkeologlar 2.000 yıl öncesine dayanan bir dizi kaya kabartması keşfettiler. Doğal boyutlardaki çizimler, yıllarca süren erozyon ve insanların kötü etkisi sebebiyle büyük hasar görse de hala birkaç hayvanın izlenimlerini yansıtıyor.

Fransa ve Suudi Arabistan ortaklığında oluşturulan bir araştırmacı grubu, Mart 2016 ve Mart 2017 tarihleri arasında yaptıkları 3 kısa keşif sonrası alanda araştırma yapmaya karar verdiler. Bugün bilim dergisi Antiquity'de yayınlanan sonuç belgesine göre bilim insanları, kaya üzerine oyulmuş bir düzine kabartma keşfetti ve burayı "Camel Site" (Deve Mekanı) olarak adlandırıldı. Arap Yarımadası'nda yapılan keşiflerde rastlanılan çizimlerin rahatlıkla yapıldığı ve şekillerin gerçek deve boyutunda olduğu kaydedildi.

Kabartmalar Suudi Arabistan coğrafyasında oldukça nadir görüldüğünden dolayı keşif oldukça önem taşıyor ve bir ilk olarak nitelendiriliyor. "Camel Site" maruz kaldığı erozyon ve insan tahribatı dolayısıyla tehlike altında bulunuyor ve araştırmacılar Suudi devletinin çabucak alanı koruma altına almasını istiyor.

Kabartmaların zayıf çizgilerine rağmen, Guillaume Charloux ve Hussain al-Khalifah liderliğindeki araştırmacılar, develeri ve atları temsil eden yaklaşık bir düzine kabartmayı tanımlayabildiler. Çizimlerden birisinde göze çarpan bir tek hörgüçlü deve ile eşek buluşması ise oldukça dikkat çekti.

Kabartmaları yapanların sanatçı özelliklerine sahip oldukları ve uzakta yaşadıkları düşünülüyor. Bunun nedeni olarak da çizimlerin bulunduğu bölgenin, insan yerleşimi ve yaşamı açısından yeterli verimlilikte olmaması gösteriliyor. En yakın su kuyusunun kilometrelerce ötede olduğu belirtiliyor. Peki bu çölün ortasında neden bu çizimler yapıldı? diye bir soru aklınıza gelebilir. Çalışmayı yapan arkeologlar, bu bölgenin eski bir kervan güzergahı olabileceğini ve heykellerin de bir sınır işareti ya da bir dinlenme ve/veya ibadet edilebilecek bir yerin göstergesi olarak kullanılabilmiş olacağını ifade ettiler.