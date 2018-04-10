İlk İnsana Ait Olduğu Düşünülen Parmak Fosili Bulundu!

İnsanlık tarihinin en eski kalıntılarından birisine Suudi Arabistan’da rastlanıldı. 85 bin yıllık olduğu düşünülen parmak izi fosili, insanların yer yüzündeki göç güzergahına dair bilinen her şeyi değiştirebilir.

İlk insanların bundan on binlerce yıl önce yaptıkları göçler, bugün yeryüzüne dağılmış olan 7 milyardan fazla modern insanın tarihini belirledi. Aslında kökenimize ilişkin çok farklı teoriler olmasına rağmen hakkında en çok kanıt bulunan görüş, ilk insanların 60 bin yıl önce Afrika’dan yola çıktığını gösteriyor. Tabii ki daha somut ve eski kanıtlar, bu öngörüyü mutlak suretle değiştirebilir.

Suudi Arabistan’daki el Wusta bölgesinde yapılan yeni bir keşif ise 85 bin yıllık kanıt niteliği taşıyor. Zira bir dere yatağında bulunan parmak fosili, Arap Yarımadasın’a 85 bin yıl önce ilk insanın ziyarette bulunduğunu ortaya koyuyor.

Bir başka deyişle bundan 85 ila 90 bin yıl önce insanların Afrika ve Doğu Akdeniz dışındaki bölgelerde de yaşadıklarına dair somut kanıt elde edilmiş olabilir. Bu da 60 yıl öncesine dayanan ve en eski kanıtlarla ortaya atılan görüşleri çürütüyor.

Suudi Turizm ve Ulusal Miras Komisyonu tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında, el Wusta bölgesinde taştan aletler ve işaretlenmiş hayvan kemiklerinin de bulunduğu söyleniyor.

İnsanoğlunun binlerce yıldır izlediği göç yolları, günümüzde bile bazı değişiklikler haricinde aynı şekilde devam ediyor. Modern insan, kendi tarihine yönelik keşiflerin imkanları geliştikçe artacağını biliyor. Bundan 100 yıl önce ne olduğunu anlayamadığımız kalıntıların, tarihimize yönelik bilinenleri değiştirecek şeyler olduğunun farkındayız.