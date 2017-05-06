Suudi Arabistan'dan 'Black Friday'i Aratmayacak Görüntüler!

Suudi Arabistan'da bir giyim mağazasının yaptığı indirimlerde, dükkan saniyeler içerisinde yerle bir oldu.

Her sene Amerika’da düzenlenen Black Friday’i muhakkak duymuşsunuzdur. Uzay çağına ulaşıp 2030’a kadar Mars’a koloni kurmayı düşünen Amerika ve insanoğlunun gerçek görüntülerini Black Friday’de görebilirsiniz. Ücretlerin çok büyük oranda düştüğü günde, insanlar televizyon sahibi olmak için birbirini ezmeyi göze aldıkları, topuklu ayakkabılarla birbirlerinin kafasını deldikleri görüntülere çok alıştık. Bu görüntüleri yaklaşık 1 yıl daha görmemeyi umuyorduk ki, bu sefer başka bir ülkeden benzer görüntülerle karşılaştık.

Suudi Arabistan’da bir mağazanın indirime girmesi ile Suudi Arabistan’lı kadınların, ürünü almak için mücadelelerini görüyoruz. Üstelik herkes aynı şekilde “siyah” giyindiği için gerçek “Black Friday” bu olsa gerek. Bu videoyu izledikten sonra sizin de bize hak vereceğinizi düşünüyorum. Suudi Arabistan’da bir kıyafet mağazasında yaşanan indirim görüntüleri;