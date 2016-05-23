Suudi Arabistan’da İnşa Edilen Dünyanın En Yüksek Gökdeleni

Artık petrolden medet ummayan Suudi Arabistan ekonomisi, sırtını inşaat ve teknolojiye dayadı. 2020’de tamamlandığında Dubai’deki Burj Khalifa kulesinden yaklaşık 170 metre daha uzun olacak Cidde Kulesi’nin animasyon görüntüleri ortaya çıktı.

Suudi Arabistan, yapay zekaya sahip insansı robot Sophia’ya vatandaşlık verdikten, yapay zekadan sorumlu bakan atadıktan sonra sırtını petrolden sonra dayadığı bir diğer yatırım unsuru olan gayrimenkul ticaretine devam ediyor. Ülke, çöl üzerine inşa ettiği şehirlerle ve metropolleriyle dünyanın ekonomi merkezi olmak istiyor.

828 metrelik uzunluğuyla dünyanın en yüksek gökdelen binası olan Burj Khalifa, tahtını 2020 yılında Suudi Arabistan’da inşaatına başlanan Cidde Kulesi’ne kaptıracak.

Cidde Kulesi, neredeyse 1 kilometre olan 999.7 metrelik uzunluğu ile en üst katlarından bulutların üzerinde bir manzara sunmaya hazırlanıyor. Aynı zamanda bu bina çevresine inşa edilecek yeni akıllı şehir olan Cidde Ekonomik Merkezi de kuleyle birlikte faaliyete geçecek.

Cidde, Suudi Arabistan'ın aktif bir liman kenti olarak biliniyor:

Adrian Smith + Gordon Gill Mimarlık şirketi, sivri bir zirveye sahip olan ve 200'den fazla kata sahip bir tasarım yaptı:

Gökdelen içinde restoranlar, otel odaları, daireler ve alışveriş merkezleri bulunacak:

Aslında bu kule, kendine has bir mini şehir olarak dizayn edildi:

Binanın 157. katında dünyanın en yüksekte bulunan seyir terası bulunuyor. ABD'deki Özgürlük Kulesi'nin seyir terasından 55 kat daha yukarı demek:

Kulenin toplam maliyeti 2.2 milyar doları buluyor:

Proje tamamlanınca, dünyanın en uzun gökdelenleri listesi şu şekilde olacak:

Şubat 2018 itibariyle Cidde Kulesi'nin ilk 60 katı tamamlandı:

Kuleyle birlikte inşa edilecek olan Cidde Ekonomik Merkezi'nin tam görünümü şöyle olacak:

Harici olarak şehrin inşaatı 20 milyar dolara mal olacak ve şehir Cidde Kulesi'nden 6 yıl sonra, 2026'da tamamlanacak: