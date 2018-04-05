Suudi Arabistan’da 70’li yıllarda uygulanan sinema yasağı bu ay içerisinde kaldırılacak ve gösterime girecek ilk film Black Panther olacak.

70'lerin sonlarındaki İslamcı diriliş hareketleri ve 1979’da Mekke’deki Büyük Camii’nin ele geçirilmesi olayları sonrasında, Suudi Arabistan hükümeti ülkedeki tüm sinema salonlarını kapattı. O dönemde başlayan sinema yasağı yaklaşık 35 yıldır devam ediyor. Daha önce birçok kez ülkedeki sinema yasağının kaldırılacağıyla ilgili haberler yayınlanmıştı, ancak ilk filmin ne olacağıyla ilgili bir bilgi yoktu.

Ortaya atılan yeni bir habere göre 35 yıl sonra Suudi Arabistan’ın sinema yasağından sonraki ilk yayınlanacak film Black Panther olacak. Prens Muhammed bin Salman'ın vatandaşlarını eğlenceye yönlendirmek ve erişimini arttırma çabaları sonucu kaldırılan sinema yasağı sonrasında, Black Panther filminin Riyad’da bulunan AMC tiyatrosunda gala etkinliği ile birlikte sunulması bekleniyor.

Önceden senfoni konserleri düzenlemek amacıyla kullanılan alanın oldukça lüks bir sinema salonuna dönüştürüleceği duyuruldu. Her nekadar Black Panther daha önce yapmış olsa da, gösterim öncesinde yapılacak gala etkinliği Suudi Arabistan’ın 35 yıllık sinema orucunun bozulmasını kutlamak için yapılacak.

Sinema adına büyük bir ekonomik potansiyele sahip olan Suudi Arabistan’da bu ay içerisinde yasağın kaldırılması ve Black Panther filminin yayınlanması bekleniyor. Peki, sizce çocukluğundan beri sinemada film izleyememiş kişiler için yeni düzenleme ne kadar sevindirici olur?