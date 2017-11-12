Çöle Kurulan 10 Milyar Dolarlık Şehir Böyle Gözükecek

Petrole bağımlı bir ekonomiden kurtulmak isteyen Suudi Arbistan, bu kapsamda çöl üzerine 10 milyar dolarlık bir şehir inşa ediyor. Şehrin adı Kral Abdullah Finans Merkezi olacak.

Büyük çoğunluğu çöl ile kaplı olan ancak petrol ve turizm gelirleriyle büyük paralar kazanan Suudi Arabistan, yaptığı teknolojik yatırımların yanı sıra büyük bir projeye daha imza atmak için gün sayıyor. Suudi hükümeti Riyad'ın kuzeyinde bulunan yüzlerce kilometrelik çöle şehir inşa ediyor. Bu şehrin nasıl görüneceğini merak ediyorsanız sizi aşağıya alalım:

Şehir Riyad'ın kuzeyine inşa ediliyor.

Mimarlık firması Henning Larsen tarafından tasarlanan 17,2 milyon metrekarelik merkez, 60'tan fazla konut, ofis ve kuleye ev sahipliği yapacak. Ayrıca, çeşitli okullar haliyle otoparklar tıbbi klinikler ve oteller de yer alacak.

Plazalardan birinde bir cami yer alacak

Çöl sıcaklarıyla başa çıkmak için güneş enerjisiyle soğutma sistemi kullanılacak.

2006 yılında başlayan inşaat yüzde 70 tamamlandı. Bununla birlikte inşaatın bitiş süresiyle ilgili herhangi bir tarih verilmedi.

Projenin tamamının 10 milyar doları aşması bekleniyor. (Şimdiye kadar 8 milyar dolar harcandı)

Kral Abdullah Finans Merkezi'nin bitmiş alanlarından bir görüntü

Bilindiği üzere Suudi Arabistan'da son aylarda büyük bir yolsuzluk operasyonu dalgası sürüyor ve bu bağlamda onlarca prens gözaltına alınıyor. Gözaltına alınanların arasında Dünya'nın en zenginleri listesinde bulunan ve teknoloji şirketlerine yaptığı yatırımlarla öne çıkan El Velid Bin Talal da bulunuyor. Bu tutuklamaların ve finans merkezinin yüksek kira fiyatlarının inşaat tamamlandığında nasıl bir etkisi olacak bekleyip göreceğiz. Zira hükümet bankalar aracılığıyla teşvik vereceklerini de belirtiyor.



