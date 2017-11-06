Suudi Prensin Tutuklanması Twitter'a Pahalıya Mal Oldu

Twitter'da en büyük 4. hisse sahibi olan Kingdom Holding hissedarı El-Velid'in Suudi Arabistan'daki 'Yolsuzluk soruşturmaları' kapsamında tutuklanması, firmanın borsada %2.26 oranında değer kaybı yaşamasına neden oldu.

Milyarder prens El-Velid bin Talal, Suudi yetkilileriyle kralın başlattığı geniş çaplı soruşturmanın bir parçası olarak tutuklanmıştı. Prens el-Velid, ‘Kingdom Holding’ adlı yatırım firmasında ana hisseye sahip bir yatırımcı olarak biliniyor. Kingdom Holding, içerisinde Twitter, Citigroup ve Apple gibi uluslararası çok sayıda firmaya yatırım yapıyor.

Bloomberg’in sağladığı bir veriye göre prensin mal varlığı 19 milyar dolar civarında. 8.4 milyar dolar değerindeki en büyük gelir kaynağı ise, Kingdom Holding firmasındaki hissesi. Milyarder prens aynı zamanda Twitter’da 607.8 milyon dolar değerinde, %4.71’lik bir hisseye sahip.

El-Velid’in tutuklandığına dair haberlerden sonraki ilk açılış gününde Twitter borsada %2.26 oranında bir düşüş yaşadı. Yine Bloomberg’in sağladığı verilere göre Prens’in hissesi, firmanın hisselerinin 34.95 milyon dolarına denk geliyor. Bu hisseyle dördüncü yatırımcı konumunda olan prens, iki diğer yatırımcı firma, Vanguard & Clearbridge ve Twitter’ın kurucularından Evan Williams’tan sonra geliyor.

El-Velid, Kingdom Holding üzerinden aynı zamanda Citigroup, 21st Century Fox, Time Warner, Apple, Ebay ve Motorola’da da hisse sahibi. Kingdom Holding’in bu firmalardaki hissesi açıklanmadığı gibi, web sitesinde yapılan son güncellemeden sonra bu firmalardaki durumunu değiştirebilir ya da bütünüyle çekilebilir.

El-Velid’in tutuklanmasından sonra yatırımlarına ne olacağı belli değil. Yatırım yaptığı firmalardan bazıları Pazartesi günü düşüş yaşadılar.

Prensin en büyük yatırımlarının bulunduğu firmaların Pazartesi günü itibariyle borsadaki işlem durumları şöyle: