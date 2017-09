Suya Batan Bir Araçtan 20 Saniyede Nasıl Kurtulursunuz?

Aracınızla talihsiz bir olay yaşayıp suya düştüğünüzde bu araçtan kurtulmak için yapmanız gereken adımlar anlattık.

Umarım hiçbir zaman karşılaşmazsınız, ancak diyelim ki aracınızla denize veya bir su kütlesine düştünüz, bu durumda araçtan kurtulmak için ne yapmanız gerektiğini biliyor musunuz?

Yapılan araştırmalara göre her yıl ABD’de 400’den fazla insan suya düşen arabalardan dolayı hayatını kaybediyor. Bu oran az olmasına rağmen söz konusu olay yine de her an herkesin başına gelebilir.

Aracınız suya düştüğünde yapmanız gereken en önemli şey o araçtan çıkmaktır. “Zaten bunu biliyoruz” diyeceksiniz, ancak belirtelim. Çoğu insan araç suya düşünce çıkmak yerine ambulansı aramayı tercih ediyorlar.

Kanada Manitoba Üniversitesinde termofizyoloji profesörü Dr. Gordon Giesbrecht, SWO olarak adlandırdığı formülle, aracın içinden 20 saniyede çıkmanızı sağlayabiliyor. Eğer aracın arkasında çocuk varsa bu formülün ismi SCWO oluyor ve öncelikleriniz arasında ilk başta çocuğu araçtan çıkarmak oluyor.

Formüle göre suya ilk düştüğünüz anda soğukkanlı olacak ve ilk başta emniyet kemerinizi çıkaracaksınız. Ardından aracın penceresini açmaya çalışın. Kapıyı açmak su altında çok zor bir şey olacaktır, çünkü kapıyı yatay bir düzlemde açarız, cam ise dikey bir düzlemde açılabilir.

Pencere elektronik sebeplerden dolayı açılmazsa aracın camını kurabilecek sertlikte bir materyalle camı kırmaya çalışın. Derin bir nefes alın ve kırdığınız pencereden güvenli bir şekilde kaçmaya çalışın. Giesbrecht aracınızda her zaman bir İsveç çakısı tutmanızı öneriyor. Bu tarz bıçaklar, emniyet kemerinizi kesmenizi ve camı kırmanızı sağlayan materyalleri barındırıyor.

Giesbrecht, binek araçların suyla temasa geçtikten sonra üç farklı aşamadan geçtiğini belirtiyor. Birinci adım; su, yan camların altına ulaşıncaya kadar dolar. İkinci adım; su, yan camların üstüne çıkmaya başlar ve yolcu bölmesinden daha yüksek olur. Üçüncü adım araç; su yüzeyinden aşağıya derinlere doğru batmaya başlar.

Batan araç hala hareket halindeyken kaçmak en doğrusu olacaktır. Eğer aracın en dibe vurmasını beklerseniz, her şey için çok geç olabilir. Ayrıca unutmayın ki bunları yaparken ilk yardım aramayın, hiçbir ilk yardım sizi bu pozisyondan kurtarmaya yetmez. O yüzden camınızı bir şekilde açmalı ve araçtan dışarı çıkmalısınız.