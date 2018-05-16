Su ısıtıcısının başında neskafe yapmak için beklerken sıkılanlardansanız, artık işinizi fazlasıyla hızlandıracak bir lazer mevcut.

Geliştirilen bu X-ray Lazer, saniyenin trilyonda biri bir sürede, tam 100.000 derecelik bir ısı yayarak suyu buharlaştırabiliyor. Sürenin gözle görülmeyecek kadar hızlı olduğunu fark etmişsinizdir. Bunu saniye bazında ifade etmek gerekirse bu su ısıtıcısı, suyu 0.000 000 000 000 075 saniyede ısıtabiliyor.

Stanford Universitesi'ndeki bilim insanlarının amacı elbette çay ve kahveleri için suyu daha çabuk ısıtmak değil. Maddenin dönüşümünü takip etmek ve deneyimlemek için hem daha az vakit kaybedecekler, hem de normalde takip edilmesi ve deneyimlemesi imkansız olan bir takım evreleri de gözlemleyebilecekler.

Her ne kadar kullanım amacı farklı olsa da, insanın aklına düğmesine basıp unuttuğu kettle deneyimleri gelmiyor değil. Belki de önümüzdeki süreçte bu X-ray lazer farklı alanlarda da karşımıza çıkacaktır.