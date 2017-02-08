Balıkları Öldürmeden Yakalayabilen Jel Robot

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde geliştirilen jel robot, balıklara hiçbir zarar vermeden yakalanmalarını sağlıyor.

Günümüzde suda yaşayan canlıların tedavi edilmesi ve üzerlerinde bazı araştırmalar yapılması için bu canlıların yaşadıkları ortamdan farklı bir ortama alınması gerekebiliyor ancak ekipler su canlılarını kendi ortamlarından çıkarırken zorlanıyor ve zaman zaman bu canlılara zarar verebiliyor.

Bu durumun önüne geçmek isteyen Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) araştırmacıları, su altında canlı balığı yakalayabilen ve top atabilen güçlü hidrojel bir robot geliştirdi. Bu robot balıkları suyun altında hiçbir zarar vermeden yakalayabiliyor ayrıca bu robotlar jel bazlı oldukları için esnek ve saydam bir yapıya sahip.

MIT Makine Mühendisliği bölümünde Xuanhhe Zhao önderliğinde geliştirilen bu robotun tasarlanma sürecinde yılan balıklarından ve diğer ince larvları olan balıklardan ilham alınmış. Robotun üretim sürecinde lazer kesim ve 3 boyutlu baskı teknikleri uygulanmış.

Bu robotla ilgili hazırlanan videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz: