30 tonluk bir balina, birkaç metre ötenizde sudan dışarı fırlasa tepkiniz nasıl olurdu?

Dünyanın en büyük hayvanı olan balinalar gerçekten büyüleyici canlılar. Fakat böylesi devasa canlıları yakından görmek, ya da bir anda karşılaşmak, herkesin isteyeceği bir durum değildir.

Adrenalini doruklarda yaşamak isteyenler genellikle soluğu balinaların bulunduğu derin sularda alıyorlar fakat bu haberimizdeki arkadaşların tek derdi balık tutmak. Yaptıkları büyük hata ise; yanlış zamanda yanlış yerde bulunmak.

Bir grup balıkçı, tekneleri ile birlikte açık sularda balık avlarlarken, avlayamaya çalıştıkları balıkların bir başka avcısı daha olduğunu fark ediyorlar; ortalama 30 tonluk dev bir balina. Balıkçıların yakalamaya çalıştığı balıkların peşine düşen balina, sürüyü miğdeye indirmek için sudan dışarı fırladığında, balıkçılar -muhtemelen- birkaç saniyeliğine beyaz ışığı görüyorlar. Teknenin devrilmemesi ise tam olarak bir mucize. YouTube'a yüklenen video, kısa sürede sosyal medyada en fazla paylaşılan videolardan biri olmuş durumda.