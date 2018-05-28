Photoshop Olmadığına Zor İnanacağınız Su Görüntüleri

Ses dalgalarının farklı yoğunluktaki sıvılar üzerindeki etkisi, her zaman göze hoş manzaralar sunuyor. Bir hoparlör üzerine küçük miktarda sıvı koyulan laboratuvarda, araştırmacılar yüksek hızlı kameralarla eşsiz fotoğraflar yakaladılar. Görüntülerin photoshop kullanılarak hazırlanan grafikler olmadığına inanmak son derece zor.

ABD’nin Philadelphia merkezli biyokimya şirketi Linden Gledhill; bilim, sanat ve doğanın karmaşık matematiğini görselleştirmek için mükemmel bir deneye imza attı. Sıvıların ses dalgalarıyla kazandıkları hareket eğilimlerini analiz eden araştırmacılar, çok tuhaf görüntülere imza attılar.

Deneysel görüntülerini Flickr hesabı üzerinden yayınlayan şirket, söz konusu fotoğrafları yüksek hızlı kameralarla çekti. Hatta bu sistemle elde ettiği görüntüleri reklam, sinema ve belgesel gibi alanlarda kullanılmak üzere ticari hale getiren şirket, yıllardır küçük bir sıvı kabından para kazanıyor.

Görüntüler "cymascop" adlı bu sistem ile kaydediliyor:

Sırasıyla yüksek hızlı kamera, sıvı kabı ve hoparlör var.

Fotoğraflarda görünen dalgalar, normal şartlarda insan gözünün yakalayamayacağı simetriyi ortaya koyuyor. Şimdi çekilen fotoğraflardan oluşan bir seçkiye, görüntülere ilişkin bilgilerle daha yakından bakalım.

Sıvı kabının etrafındaki LED'lerin renklerini ve sesin frekansını değiştirerek, ses dalgalarının görselliğe olan etkisi değişime uğratılıyor. Böylece çeşitli desenler elde ediliyor:

Daha yüksek frekanslar, su üzerinde daha karmaşık dalgalanmalara neden oluyor. Böylece LED'lerden gelen ışık bozulmalara uğrayarak yansıyor:

İnsan işitme aralığının altında yer alan bu freaknslar, yaklaşık 20 Hertz seviyelerinde oluyorlar:

Örneğin bu görüntüde işin içine %10 oranında alkol dahil oluyor, manzara baştan aşağıya değişiyor:

Bir diğer örnek, uzay boşluğundaki bir solucan deliği gibi görünüyor:

Bazı özel frekanslar sayesinde dalgalar, Faraday dalgaları gibi desenler ortaya çıkartıyorlar. Sanki sıvı hareket etmiyormuş gibi bir simetri var:

Bu örnek, sıvı için özel olarak tasarlanan Q ve "cymatics" şeklindeki iki kaptan:

Bir müzik albümüne kapak olmak için tasarlanan karelerle dolu kaptan bir örnek:

Burada yer alan küçük baloncuklar ise aslında minik birer cam küresi:

Çekilen görüntüler, modaya da yön veriyorlar: