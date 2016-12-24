Suyun Üstünde Giden Geleceğin Elektrikli Aracı Önümüzdeki Yıl Satışa Çıkıyor

Suyun üstünde giden geleceğin elektrikli araçlarından biri olan Quadrofoil, 2017 itibariyle satışa sunulacak. Bu araç oldukça ilginç bir konsepte sahip.

Günümüzde elektrikli araçlar bir hayli popüler ve gün geçtikçe yaygınlığını da arttırmaya devam ediyor ancak bu zamana kadar genellikle karada giden araçların elektrik enerjisiyle çalıştığına tanık olduk. Quadrofoil isimli araç ise bu alanda bir farklılık yaratarak, suyun üzerinde giden ve elektrik enerjisiyle çalışan araç olarak öne çıkıyor.

Aslında temel olarak alıştığımız su bisikletine benzer bir yapıya sahip olan Quadrofoil, benzinli ya da kinetik enerjiyle çalışan su araçlarının aksine elektrik enerjisiyle çalışıyor. Böylelikle yakıt maliyeti de oldukça düşük olan aracın saatlik yakıt maliyeti ise ortalama 1 euro.

Nasıl çalışıyor?

Öncelikle normal bir tekne gibi görünen araç saatte 10 kilometre hıza ulaştığında suyun yüzeyine çıkıyor ve suyun yüzeyinde ilerliyor. Araçtakiler ise yönlendirmeleri tamamen dokunmatik bir ekran üzerinden yapıyor.

2 ya da 4 kişilik opsiyonlarıyla satın alınabilecek araç 2017 itibariyle satışa çıkmış olacak. Aynı zamanda bu ilginç aracın ülkemizde de bir satış bayisi bulunuyor. Quadrofoil'in hangi ülkelerde ve nerelerden satın alınabileceğine buradan ulaşabilirsiniz.