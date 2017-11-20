Bisiklet hem bir spor hem bir hobi. Ancak sıcak yaz aylarında bisiklet kullanmak bir çileye dönüşebiliyor. Yeni Zelanda merkezli Manta5 isimli bir şirket ise hem serinleme sorununu çözen hem de çocukluk hayalinizi gerçeğe dönüştüren bir çözümle geliyor: Elektrikli su bisikleti Hydrofoiler.

Klasik bir bisiklette olduğu gibi ilerlemek için Hydrofoiler’de de pedal çevirmeniz gerekiyor. Ancak tekerleklerin yerine arkaya monte edilmiş tuhaf bir cihaz, pervaneleri çeviriyor. Binicinin ağırlığını dağıtmaya yardımcı olan çeşitli boyutlarda üç farklı gövdesi bulunan su bisikletinin, pedal çevirirken oluşan sürtünmeyi azaltmak için mühendislik harikası bir çözümü var.

Su yüzeyinde zaman zaman oluşan farklı fiziksel koşullara karşı 400 watt’lık bir elektrikli motor çözüm getiriyor. İsteğe bağlı olarak devreye sokulabilen motor sayesinde sürüş keyfi de hiç bölünmüyor.

Manta5’e göre 86 kiloluk bir binici, tamamen doldurulmuş batarya sayesinde yaklaşık 1 saat yol yapabiliyor. Su geçirmez lityum-iyon bataryası, 110 kiloya kadar ağırlık taşımayı garanti edecek kadar güçlü motoruna enerji sağlıyor.

Binicilerin kolay bir sürüş için yapması gerekenler ve bisikletle yaşadıkları tecrübeler hemen aşağıdaki videoda özetlenmiş:

Şu an da sadece Yeni Zelanda içindeki siparişler için üretim yapabilen firma, Şubat 2018’den itibaren küresel piyasaya açılmayı hedefliyor. Uluslararası satış fiyatının ise yaklaşık 6000 ila 8000 dolar arasında olacağı söyleniyor.

Ne dersiniz, sizce de böyle bir aracı kullanmak çok keyifli olmaz mı? Özellikle kış aylarında, İstanbul ve Ankara sokaklarındaki yolculuğa kesintisiz bir şekilde devam etmek için, arabanızın bagajında ya da evinizin bir köşesinde bulundurmanız gerekebilir.